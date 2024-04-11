蕭美琴晤美智庫 強調兩岸對話有助降低風險

蕭美琴下午在民進黨會見美國智庫2049計劃研究所訪問團。（照片：民進黨提供） 中評社台北4月11日（記者 黃筱筠）蕭美琴今天在民進黨中央會見美國智庫訪團，她提到，兩岸對話有助於降低風險及誤判，賴清德已多次表示對於兩岸對話抱持開放的態度，數度重申願意在對等、尊嚴、不設政治前提的狀況下願意與中國進行對話展開交流。



根據民進黨提供的照片可以看到，會談的桌上放有美國國旗與青天白日旗。



民進黨晚間發布新聞稿表示，蕭美琴今天會見美國智庫2049計劃研究所訪問團，此團由2049計劃研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）率領；民進黨代理秘書長楊懿珊、國際部副主任邱雯莉陪同出席。“外交部北美司副司長”焦國佑及駐美國代表處ㄧ等秘書李冀東也在座。



蕭美琴說，很高興見到幾十年的好朋友薛瑞福率團來訪，訪團成員都是在華府長期關心台灣的重要友人，誠摯感謝訪團對她與賴清德表達的溫暖恭賀。



訪團詢及新政府執政優先順序挑戰；蕭美琴分享台灣當前重要議題，以及所面臨各項內外挑戰，包括扭曲的政治論述、具不良意圖的假訊息認知作戰，都在試圖分化台灣社會，破壞人民對政府信任，打擊民眾對“國家”的信心，這些都是相當棘手需要協力處理的問題。另外，數位安全也是台灣正不斷加強與國際合作的重要議題。



針對兩岸議題，蕭美琴表示，兩岸對話有助於降低風險及誤判，賴清德已多次表示對於兩岸對話抱持開放的態度，數度重申願意在對等、尊嚴、不設政治前提的狀況下願意與中國進行對話展開交流。



此外，訪團詢及如何更有效提升美國大眾對台灣的支持。蕭美琴表示，過去她駐美期間高度重視與美國社會公共溝通，時常親赴美國各州、大專院校及民間組織演說，希望增強美國大眾對台灣了解，進而願意支持台灣。

