秦慧珠：朱立倫或可參考馬走入兩岸深水區

國民黨台北市議員秦慧珠。(中評社張穎齊攝) 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）針對10日登場的“習馬二會”，中國國民黨台北市議員秦慧珠向中評社表示，中共中央總書記習近平展現出溫和的一面，只要願意用和平的方式對談，都可接受，民進黨當然是冷嘲熱諷不斷，但國民黨卻是保持沉默者為多，國民黨過去8年都畏首畏尾、對大陸躊躇不前，憂讒畏譏，她希望國民黨主席朱立倫可參考馬訪陸，因也已最後一年任期了。



秦慧珠11日在台北市議會質詢後接受中評社訪問，她表示，許多人都沒料想到有習馬二會，當然民進黨只會繼續看衰、唱衰，可是國民黨內，竟無對馬英九此舉有大聲地鼓勵，反而保持沈默者眾，朱立倫也沒正面評論，習馬二會後，可看到馬的表現，沒太多地方可被批評，民進黨也找不太到。



秦慧珠指出，馬此次訪陸，對於陸方安排的規格待遇並無下降，沒民進黨嘲諷的是用台灣廳、福建廳去矮化對待，反而很看重、很穩健，做到最穩妥的狀態，這是件好事，馬英九返台，國民黨居然有3分之2的人也不是很滿意、不敢靠近馬。



秦慧珠還說，國民黨過去8年來對陸態度是退縮、畏首畏尾、不敢前進、躊躇不前、憂讒畏譏，朱立倫只派副主席夏立言、連勝文訪陸，但顯然朱的黨主席任期只到明年，也許朱還在觀望、沒放棄與大陸對話，她建議朱可參考馬，是否要在最後1年任期走入兩岸深水區？有待觀察。



“我對於馬英九在習馬二會四平八穩的表現，予以肯定！”秦慧珠說，關於習馬二會的成果，至少讓國際、兩岸一部分的人看見，大陸是穩健、不激進的，過去許多國際特定人士評價，認為習近平過於勇武派、鷹派、矮化台灣派，但此次習馬二會，習有展現出溫和的一面，也願意用溫和態度去對等台灣一部分的人，只要願意用和平方式對談，都可接受。

