周陽山語中評：馬訪陸四大方面都有正面效果

中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月12日電（記者 楊騰凱）針對10日在北京舉行的“習馬二會”，中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山向中評社表示，馬這次訪問備受肯定，美國也在尋求對中和解、對話，所以馬訪陸對中美關係也有正面效果。



周陽山進一步分析，馬英九訪陸並與中國共產黨總書記習近平見面，對中美關係、兩岸關係、民進黨的執政、國民黨的在野角色等四大方面，都有正面效果。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任大陸委員會諮詢委員、“立法委員”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授。



周陽山表示，第一個，中美關係現在在降溫，從去年11月雙方領導人的舊金山會談，再到今年初在中美高層官員在泰國曼谷聚會，再到4月2日習近平與拜登通話了105分鐘，這告訴了我們，中美關係雖然有許許多多的障礙與分歧，但是美國已經正式決定不脫鉤、去風險。再來包括美國財政部長耶倫訪華，接著美國國務卿布林肯也將訪中，美方的具體作為是訪和平、和解、對話的方向來走。



周陽山指出，第二，馬英九雖然是一個退休政治人物，但是他畢竟擔任過“中華民國總統”與國民黨主席，所以不論馬以什麼身份與習近平見面，這都是兩岸關係的重大事情，而且是很好的兩岸和解跡象，無論從中美關係或兩岸關係的角度，習近平與馬英九見面，對兩岸和解、對話都有很好的影響。



周陽山指出，馬英九在這次訪問過程中突顯了中華情懷，以及對於台灣安全、福祉的關注，這些都備受肯定，同時也對大陸內部最近一段時間以來，對於台獨的高度不滿，得到了適切的抒發與和緩，所以這對於緩也兩岸關係的惡化，有著積極作用。

