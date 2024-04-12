趙建民語中評：回歸民族文化是兩岸康莊大道

中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”特約講座教授兼所長趙建民。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日電（記者 楊騰凱）針對10日在北京舉行的“習馬二會”，台灣前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”特約講座教授兼所長趙建民接受中評社訪問指出，馬這次訪問最重要的意義不是政治而是民族文化，兩岸政治認同短期難解，但民族文化是另一條康莊大道，可立即化解兩岸危機。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所特約講座教授兼所長。



習馬二會上談了許多“中華民族”，這是不是給民進黨政府的訊號，如果能回到中華民族的立場，台海就不會那麼劍拔弩張？



趙建民表示，馬英九這次訪問大陸最重要的意義不是在政治方面，因為馬是以個人身份訪陸，他也不在政府體制中任職，所以意義是在民族文化方面。馬一行這次到了黃帝陵、盧溝橋、孫中山故居，這是從民族、歷史、文化的角度來，重新把兩岸的距離拉近。



趙建民表示，現在台海地區非常緊繃，有人把台海地區稱為最危險的地方，大家都知道問題出在政治，因為中國大陸覺得民進黨政府追求台獨，都把問題集中在政治了。可是目前在政治方面兩岸無解，沒有辦法找到解答，不過這次馬英九訪問中國大陸，一個最大的成就就是，在政治之外另外有一條方法叫做民族文化，這是並軌的，中國古代區別華夏民族與夷族最主要是透過文化，而不是政治認同。



趙建民指出，現在兩岸出現了政治認同的問題，短時間沒辦法解決，因此這次從習馬二會，也許台灣的執政黨能夠重新思考，就是從民族文化方面，其實是有著另外一條康莊大道，這可以立即有效地化解兩岸當前危急。