習馬二會　席代麟語中評：賴清德應務實思考

銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月12日電（記者 盧誠輝）針對10日在北京登場的習馬二會，銘傳大學公共事務與行政管理學系專任副教授席代麟接受中評社訪問認為，習馬二會這次有四個觀察重點，第一是馬英九清楚傳達九二共識的實質內涵“一個中國、各自表述”這八個字；第二是兩岸寄望下一代青年；第三是反對台獨與訴諸民族情感；第四是中共總書記習近平對國際反華勢力的聯合無所畏懼與軟中帶硬。



席代麟，政治大學政治學博士，曾任銘傳公共事務學系主任，台北市政府研考會委員，現任銘傳大學公共事務學系專任副教授。



席代麟表示，習馬二會這次有四個觀察重點，第一是馬英九過去提到九二共識時，已經有很長一段時間沒有去談到“一個中國、各自表述”這八個字的實質內涵了，這次能在習馬二會上講出來，是一個很大的改變。



第二是馬英九這次帶台灣青年訪陸，行程中特別安排去黃花崗七十二烈士墓園，並強調兩岸的未來寄望青年這件事情，同樣在習近平的談話中也有提到，這就等同是兩岸未來要寄望在下一代，這一點兩人的看法至少是在同一個頻道上的。



第三是習馬二會這次兩人都有講到反對台獨與訴諸民族情感這件事情，這是兩人的共同觀點，而反對台獨向來就是馬英九的一貫主張和立場，所以習近平這次的談話，有兩人互相呼應的味道存在。



第四是從習近平談話中“沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開”的這三句話就可明顯看出，兩岸目前的確是彼此有心結與問題的，未來是否應該透過更多的溝通、對話與交流去化解？這就要看民進黨政府怎麼做了。

