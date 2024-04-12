英系被排擠？王孝維：賴不會挖洞給自己跳

民進黨英系台北市議員王孝維接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）賴清德將於5月20日上任，近期陸續公布新“內閣”人事名單，遭部份派系反彈。民進黨英系台北市議員王孝維接受中評社訪問表示，相信賴清德不會挖洞給自己跳，還是會以和為貴，民進黨就像一塊餅，若哪裡缺了一角，那賴都有責任，民進黨要團結才會贏，不團結就輸。



王孝維，康寧大學管理學碩士、台北市立大學教育行政與評鑑研究所博士生，4屆台北市第二選區（內湖、南港）議員，在黨內被歸類為“英系”。



王孝維表示，賴清德上任後，還是要以和為貴，一塊餅若哪裡缺了一角，都是賴的責任，一個團體或一個黨哪邊有缺，就會失去著力點，相信賴不會願意發生這樣的事，因此“行政院長”人選找來了前謝系（駐日代表謝長廷）的大師兄卓榮泰，一定會請卓來和英系談。



王孝維說，大家都是同黨同志，都可以談，還是要以台灣的利益為重，不能只當民進黨的“總統”，要當全民的“總統”，相信賴清德有高度的智慧去做，不然“閣揆”就不會找來懂協調的卓榮泰了，民進黨一定要團結，若不團結就會輸，想必賴一定也想辦法要連任第2屆。



王孝維直言，蔡英文擁豐富的8年外交“國防”經驗，與全世界許多國際打好關係，絕對是台灣重要的資源，也絕對是賴清德必須要學習的對象。比照馬英九訪陸，蔡英文則是被西方國家所尊重，未來賴上任，西方國家來台訪賴時，一定也會訪蔡，各國與台灣保持經貿往來、互相學習，蔡英文是值得每一位未來要當“總統”的人表率。



對於賴清德的新“內閣”人事，王孝維說，大家都樂意看到卓榮泰未來出任新任“行政院長”，他與卓榮泰認識20年，卓個性溫和、沒有要爭未來的政治路，也比較沒有什麼負面的，卓可放手去做，這位“閣揆”人選很不錯，卓不會有私心，卓以前當過“立委”、台北市議員，他以前就曾在卓的辦公室待過、輔選過卓，了解卓會以和為貴，這次是沉寂後又再復出。

