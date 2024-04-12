快評：隨團訪陸打開視野　台灣青年未來擔重任

中評社快評／馬英九一行昨天結束訪陸行程，返抵台灣。馬英九基金會執行長蕭旭岑提到隨團訪陸的學生的感受是既興奮又震撼。大陸網路上很多人為這些學生點讚，認為他們有很好的表現，特別是在北京人民大會堂，他們的腰板挺得很直，朝氣蓬勃。



蕭旭岑認為，台灣青年這次跟隨馬英九訪陸既興奮又震撼，除了深刻體驗中華文化外，能在人民大會堂和中共總書記習近平近距離互動，學生大開眼界，收穫滿滿。



馬英九此行的一個重點是兩岸青年交流。9日下午，馬英九率領台灣青年學子參訪北京大學時再次表示，兩岸年輕人的互動是“渾然天成、欲罷不能”，未來會繼續推動兩岸青年交流。



對“大九學堂”20位年輕學子而言，此行對他們個人未來生涯有非常重大的參考價值。香港中文大學金融系副教授葉家興認為，深圳代表科技中國、西安象徵歷史中國、北京無疑是政治中國。台灣青年學子透過此行會發現多面相生機盎然的中國大陸，並可能找到自己未來安身立命的去向。



國台辦發言人朱鳳蓮10日在例行新聞發布會上充分肯定馬英九兩次率台灣青年來大陸參訪交流，並邀請大陸5所高校師生赴台交流，為推動兩岸青年交流作出了重要貢獻。



兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。從兩岸青年的友誼和合作，看到了希望和未來。挺直脊梁，推動民族復興，兩岸青年未來擔負重任。