倪永傑答中評：習馬會指引兩岸關係發展

上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑（中評社資料照） 中評社香港4月13日電（記者 袁曉麥）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。對此，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑就此接受中評社記者採訪時指出，此次習馬會是兩岸關係發展史上的重要篇章，是對2015年習馬會的延續、深化。在當前台海局勢複雜嚴峻、國際風雲突變背景下，習馬會更具深遠意義，將為當前撲朔迷離的台海局勢指明正確的前進方向。



習馬再會揭兩岸關係重要篇章



倪永傑指出，今年的習馬會是兩岸關係發展史上的重要篇章。2015年，習近平總書記在新加坡會見馬英九，此舉已經把兩岸關係推向前所未有的境界、歷史性高點。本次習馬會則是對上次會面的延續、深化。雖然馬英九已經卸任，但他代表了台灣多數要和平、要出路、要發展的主流民意，始終秉持“九二共識”、反對“台獨”的立場，是打擊島內“台獨”分裂勢力的代表性力量。在當前台海局勢複雜嚴峻、國際風雲突變背景下，習馬會更具有意義，成為兩岸刺骨寒風中的一股暖流。此次會見也釋放了對台和平交流的信號，是推動兩岸和平發展的正能量。



倪永傑認為，習馬再會為當前撲朔迷離的台海局勢指明了正確的前進方向，即，台灣人民需要慎終追遠、緬懷先人；台灣社會需要正本清源、反對“去中國化”，支持“再中國化”；兩岸需要增加青年交流，塑造共同情感、共同記憶。更為關鍵的是，台灣需要衝破民進黨設置的交流屏障，開展兩岸交流合作，實現和平發展、融合發展。

