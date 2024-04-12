美通脹升溫　利率恐不減反加

中評社香港4月12日電／大公報報導，近期環球投資市場出現不尋常異動，就是國際金價愈升愈急，似乎市場不斷增加押注美國通脹不受控制。事實上，美國3月消費物價指數環比升幅加快，顯示通脹壓力仍在升溫，美息恐不減反加。近月美國長債息反復上升，預示利率仍未見頂。



近期美債沽壓有增無減，情況令人不安。10年及30年美國國債息分別升上4.6厘及4.5厘水平，為去年底以來高位，累積升幅超逾0.5厘，意味各類貸款利率持續上揚，加重企業與個人融資成本，經濟前景堪憂，近日華爾街股市明顯受到壓力，走勢呈現轉弱，市場憂心美國樓價進一步下滑、債務違約潮爆發、銀行體系受到衝擊。



其實，客觀環境而言，美聯儲減息阻力愈來愈大，甚至有繼續加息壓力。美國消費物價指數升幅已是連續兩個月加快，今年1月升幅為3.1%，2月升幅3.2%，3月升幅加快0.3個百分點至3.5%，3月核心消費物價指數升幅更高企於3.8%。換言之，美國通脹持續升溫，反映聯儲局誤判通脹形勢，過早在去年9月暫停加息，未來將要付沉重代價，不單止短期減息無望，有可能需要更大的加息力度，才能令通脹受控。



地緣政治緊張 通脹易升難跌



事實上，俄烏衝突、巴以衝突持續，地緣政治局勢緊張，國際能源價格高企不下，紐約油價在今年首季大升16%，逼近90美元大關，成為推高通脹的催化劑，令美國通脹十分頑固，呈現易升難跌。今年世界政經環境比前更加複雜多變，年內全球各地有60多場大選舉行，不穩定因素增加，隨時激發新的地緣政治衝突，有市場炒家豪賭今年油價可能上破100美元，美國經濟難逃衰退，近月金價呈現爆炸性上升，反映市場對美國通脹與經濟前景的憂慮。



近期聯儲局委員頻頻發表鷹派言論，反映委員對有效抑遏通脹信心動搖。繼預測年內不減息之後，有聯儲局委員揚言若通脹續高企，不排除會加息，事實是有華爾街大行開始轉軚，估計聯儲局暫停加息一段時間，將在今年底恢復加息。換言之，目前聯邦基金利率5.5厘並非頂位。若然如是，美國股債樓將面臨壓力，屆時金價有可能直上2800至3000美元。



美國通脹壓力並無紓解，繼續加息可能性上升。從美國國債價格跌勢加劇看，預示美息仍未見頂。不過，美國經濟恐怕難以承受進一步加息衝擊，事實是美國企業結業、裁員不斷，最新例子為美國零售巨企99美仙商店結束全部371間分店，反映高通脹下影響消費力，零售業艱苦經營，連同科技企業及金融機構裁員潮，上月美國裁員總數超逾9萬人，為2023年1月以來最多，勞動市場疲弱情況與上月非農新增職位大增30萬、失業率回落至3.8%出現很大背馳，難怪費城聯儲銀行報告批評非農就業數據有水分，新增就業都是來自外勞、兼職的職位，經濟繁榮只是假象。因此，美國實際上已陷入滯脹，高通脹難遏而經濟則停滯不前，造就金價大升的條件。



聯儲局陷兩難 恐爆金融危機



現時美國經濟處於險境，聯儲局繼續加息遏通脹還是減息提振經濟，可說陷入兩難局面，這時候最容易引爆金融危機，驚現黑天鵝。