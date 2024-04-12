林佳龍掌“外交”　嚴德發任“退輔會”

林佳龍。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日電／已被內定為“行政院長”的卓榮泰今日上午10點召開第二場“內閣”人事發布會。新任“外交部長”內定由“總統府”秘書長林佳龍接任，“教育部長”內定由中山大學校長鄭英耀出任，“退輔會”主委內定由“國安會”諮詢委員嚴德發擔任。



根據《自由時報》報導，鄭英耀已經正式同意出任新任“教育部長”。據指出，鄭英耀對台灣有熱情、有使命感，在賴清德的邀請下，願意與賴清德團隊共同為台灣的教育付出和努力。



知情人士指出，520後的“退輔會”主委將由“國安會”諮詢委員嚴德發接任。嚴在蔡政府中歷任參謀總長、“國防部長”、“國安會秘書長”，參與重要“國安”決策，如今再接掌退輔業務，同樣涉及“國安”，顯示嚴無論在蔡英文執政時期，到未來的賴清德政府，皆受到高度信任與重用。



針對“外交部長”的徵詢過程，林佳龍昨上午回應，賴這段期間找他討論很多，包括國政及人事等。林佳龍昨下午再接受賴清德約見，這是近期內第三次約見，林點頭同意接任外長。



據瞭解，林佳龍原有自己的期待，賴清德則十分誠懇，再三說明“外交部”未來工作的重要性，因此林佳龍決定追隨團隊，共同成就，以大局為重，全力支持賴清德執政。