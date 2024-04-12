美減息愈推愈遲　市場添波動

美國聯儲局或推遲減息行動，勢令樓市股市變得更為波動。（大公報） 中評社香港4月12日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，聯儲局落實減息行動愈推愈遲，市場在去年下半年預期今年首季成事，但現在推遲至6月甚至更後。筆者相信實現減息愈遲，投資市場只會變得愈來愈波動。情況如過山車，投資者要綁穩安全帶。



摩根大通行政總裁戴蒙促請聯儲局待至6月後才減息，理由是聯儲局需要增強其抗通脹的信譽。他表示美國經濟處於繁榮階段、表現良好，現時股市有一點泡沫跡象。



美國總統拜登提出的2025年《預算案》金額為7.3萬億美元，預計未來10年債務規模將達到45萬億美元。有“新美聯儲通訊社”之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，拜登最新預算數字，可能釋放聯儲局實施更高利率的訊號。



美國日前公布3月份消費者價格指數值（CPI），同比增速反彈至3.5%（前值3.2%），核心CPI同比增長持平3.8%（前值3.8%），兩者季調後環比增速均為0.4%，連續第3個月超出市場預期。



從上述數據可知，美國通脹的確高居不下，聯儲局成員近期轉鷹、不肯在首季減息，亦並非無理由。經濟數據既然這樣，唯有讓高息維持更長時間，以壓低通脹，將減息日子推遲，投資者只能順勢而行，聯儲局日前發布最新點陣圖顯示，10名成員預計今年減息至少3次，9人預測最多2次。



聯儲局議息之日維持息率不變，在經濟增長方面，聯儲局上調今年美國國內生產總值（GDP）增長預測至2.1%，遠高過去年12月預測的1.4%，並上調2025年及2026年的GDP增長預測至2%，高過之前估計的1.8%及1.9%。



亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克將預期減息次數從2次調整為1次，時間可能比他之前預期的要遲。如果現實一如他所想像般，聯儲局的確可以耐心等待。



聯儲局今年減息多少，視乎經濟及通脹，期望現實像點陣圖有3次減息，否則或令全球樓市股市變得更為波動。