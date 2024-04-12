中方就日美會晤涉華消極動向提出嚴正交涉

4月10日由中國公共外交協會、中國駐日本大使館主辦的中日高級別人文交流論壇10日在日本東京舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據新華社報導，4月11日，中國駐日本使館發言人就日美領導人會晤涉華消極動向答記者問時，敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，切實落實全面推進戰略互惠關係的重要共識，停止做以鄰為壑、干涉中國內政、損害中方利益的事，避免中日關係受到更大損害。



有記者問，昨天日美兩國領導人舉行會晤並發表聲明，其中多處提及涉華議題，請問對此有何評論？



發言人表示，日方不顧中方反復規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益。日美還大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，這將推高衝突風險，威脅地區和平穩定。日方有關做法違背中日四個政治文件原則，違背國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。



發言人指出，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日美說什麼做什麼都改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，日方應恪守承諾、謹言慎行。中國在東海、南海問題上的立場主張具有充分歷史和法理依據。日本不是南海問題當事方，應停止挑動對抗的攪局行徑。必須要強調的是，日美同盟作為冷戰產物，不應針對第三方，更不應損害第三方利益。在軍事安全領域搞“小圈子”的做法完全是逆時代潮流而動，最終只會引火燒身。