邱坤玄：“習馬二會”閉門會議氣氛非常好

政大東亞所名譽教授邱坤玄。（中評社 資料照） 中評社台北4月12日電／中共中央總書記習近平10日下午會見馬英九，全程陪同馬英九此次訪陸，也親歷“習馬二會”的政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄11日透露，閉門會議的氣氛非常好，習近平談話整體調性也非常軟。而3位政治局常委同時接待馬英九，凸顯“這個老朋友實在是非常堅固”。



根據《中時新聞網》報導，作為馬英九的重要智囊、前“國安會”諮詢委員邱坤玄曾全程參與2015年新加坡“習馬會”，以及去年馬英九首次赴陸祭祖。邱坤玄說，“馬習二會”“當然是大陸安排的”，儘管馬英九已經不是領導人，但“我們有機會見老朋友都是好事”。



邱坤玄補充，對大陸而言，季辛吉是老朋友，馬英九是老朋友，“我覺得他們這方面分得非常清楚”，對馬的定性是對民族有貢獻，所以客人來了一定要見。此外，3位政治局常委前所未有地接待1人，且是沒有任何權力的馬英九，“所以他這個老朋友實在是非常堅固”。



談及閉門會議過程，邱坤玄形容“氣氛非常好”；作為主人，大多是習近平在發言，但沒有照稿念，而是闡述其想法，綜合回應馬英九與2位台灣學生的發言。邱坤玄總結，習近平的談話重點就是兩岸融合發展、中華文化、青年交流。



至於“習馬二會”最大意義，邱坤玄說，除老朋友見面，大陸也要傳達當前對台政策走向。他認為，習近平使用“家國團團”新名詞，整體調性非常軟。加上這應是中共總書記首次與台灣青年的團體見面，體現大陸領導有誠意要跟青年交流。

