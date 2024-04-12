民主基金會執行長人選？名嘴示警還有波瀾

盧業中。（中評社 資料照） 中評社台北4月12電／台灣民主基金會董事會10日通過“立法院長”韓國瑜擔任董事長，原執行長黃玉霖則已請辭。但15席董事中親綠的票數較多，韓國瑜屬意接任的政大外交系教授盧業中能否出線仍受關注。媒體人黃揚明指出，520後新任“外交部長”林佳龍、“總統府”秘書長潘孟安以當然董事加入，可能還有波瀾。



由於基金會目前15席董事當中，包括政府代表、政黨代表，以及財經界、學術界、NGO等代表，親近民進黨席次過半數，接下來的執行長人事案同樣受到矚目。執行長過去都是採兼任制，月薪約衹有新台幣6萬多；但自從2016年民進黨執政，當時接任董事長的“立法院長”蘇嘉全，就以專任比較能全心投入會務的理由，將執行長改成專任制，而徐斯儉就是向“中研院”借調的，當然薪水也一口氣飆3倍、約20萬元，比肩部長級的待遇。



黃揚明11日在臉書發文提到，韓國瑜10日被推選為民主基金會董事長，預計6月中旬韓就會提名盧業中教授擔任新任執行長，民主基金會的人事風波目前看來應該是落幕了。他認為，但也許520後，新任“外交部長”、“總統府”秘書長以當然董事加入民主基金會後，還有一陣波瀾也不一定。



對於自己是否接掌執行長？盧業中10日首度面對媒體時低調表示，尊重程序且會做好準備。