哈馬斯領導人親屬被以軍打死影響幾何？

（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據新華網報導，據巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）10日發布的消息，以色列軍方當天空襲加沙城沙提難民營，造成哈馬斯政治局領導人哈尼亞的7名親屬被打死，其中3人是其兒子，另外4人為孫輩。以色列國防軍和以國家安全總局（辛貝特）當天證實以軍空襲炸死哈尼亞的3個兒子，但沒有證實哈尼亞的4個孫輩在空襲中死亡。以方稱，襲殺3人的原因是他們為哈馬斯武裝人員，而並非因為他們是哈尼亞的家人。



哈尼亞何許人也？以方為何此時襲擊？襲擊對停火談判有何影響？



哈尼亞何許人也？



哈尼亞現年61歲，出生於加沙城沙提難民營，在加沙伊斯蘭大學就讀期間加入哈馬斯。



2006年，哈尼亞作為哈馬斯第一候選人贏得巴勒斯坦立法委員會選舉，後被巴民族權力機構主席阿巴斯任命為自治政府總理，成為巴歷史上首位哈馬斯總理。



2007年，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）與哈馬斯爆發衝突，哈馬斯奪取加沙地帶控制權，法塔赫實際控制約旦河西岸地區，阿巴斯解除了哈尼亞的總理職務。2017年5月，哈尼亞當選哈馬斯政治局領導人，從加沙地帶遷居至卡塔爾。



卡塔爾半島電視台報導說，哈尼亞的7名親屬因以軍無人機投放的炮彈擊中其乘坐的汽車身亡。他們當時正前往參加家庭活動，以紀念穆斯林開齋節的第一天。



哈尼亞在襲擊後接受半島電視台採訪時說，他已有約60名家庭成員在本輪巴以衝突中死於以方軍事行動。以方空襲其家人是出於“報復”，“無視任何準則或法律”。



以方為何此時襲擊？



襲擊事件發生後，以色列媒體援引匿名高級官員的話稱，以軍方和辛貝特執行此次行動前並未請示以總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特。以總理辦公室和軍方尚未對此做出回應。

