張五岳：“習馬二會”　台可考慮旅遊開放

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）“習馬二會”10日登場，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳12日在一場座談會上表示，“習馬二會”對兩岸各式各樣的交流層面起作用，或許520上任的“賴政府”，可考慮開放陸客來台、放寬台人組團赴陸旅遊，今年是可預期的。



“國策研究院”文教基金會12日在張榮發基金會舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪陸與美日菲峰會”座談會，第一場次聚焦“台灣關係法45周年的影響與效應、馬英九訪陸後中國大陸對台新政策的擬定”。與會的有“國策研究院”董事長兼院長田弘茂、台前駐美大使高碩泰、政治大學外交學系名譽教授林碧炤、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台師範大學政治學研究所教授範世平、台“中央警察大學”公共安全學系副教授游智偉、東海大學政治系教授沈有忠。



張五岳表示，從習近平說鼓勵台灣人來大陸旅遊、樂見大陸人可去寶島台灣走走，那可見會影響的是交流層面，今年可預期陸客來台。



張五岳分析，“習馬二會”是大陸對台政策的重要績效指標，與2015年在新加坡的習馬一會，時空背景有很大變化，馬英九此次不是“總統”、也不是在野黨領袖，現在中美博弈情形也不一樣，大陸原本側重和平發展，但現在側重和平統一，因此此次用高規格接待馬，與習馬一會在大陸內新聞報導很少，很不一樣，此次報導很多。



張五岳說，習近平堅持堅定守護中華民族共同家園、堅定實現中華民族偉大復興等，屢用堅定、中華民族等字眼，習近平見到馬是肯定的，馬說堅持九二共識、反“台獨”、推和平青年交流、中華民族復興，因此大陸給馬更高規格。

