甲廈空置新高　租金跌幅料擴至6%

中評社香港4月12日電／大公報報導，本港近年甲級寫字樓供應充裕，在經濟環境未有大幅好轉的情況下，空置率創新高，高力最新一份市場報告，預測甲廈全年的租金跌幅由年初只約2%，擴大至6%。另工廈全年租金表現也由平穩改為預測下跌約5%。



該份《2024年市場季度》報告指出，整體甲級寫字樓今年首季租金表現，按季下跌2.5%，其中中環／金鐘傳統核心商業區的租金，更按季下跌2.6%。現時企業租賃策略以保持質量及同時優化成本為重要目標，多家律師事務所和銀行趁機優化或重組位於核心商業區內的辦公空間。該行預計，隨著新增的寫字樓供應量持續大於需求，今年空置率料將繼續上升，整體租金於年內將進一步下跌至約6%。該行香港企業客戶服務主管顔慧萍表示，為應對現有及新落成寫字樓供應所帶來的激烈競爭，業主往往會提供租金優惠，以吸引及挽留租戶。另內地企業對甲級寫字樓的需求料於未來數個季度會出現增長。



工廈租金料下降5%



工廈市場方面，首季達成的多宗大型工業物業租賃交易，皆以具競爭力的價格成交，導致一般工業物業租金按季下跌0.7%。顔慧萍表示，工業物業租賃市場慢熱，租戶在審視租賃決策時採取審慎態度，業主亦相應提供具吸引力的租金及租賃方案，以維持市場競爭力。該行預料工廈市場在未來數個季度內可能出現超過100萬方呎的空置空間，故預測全年租金將由平穩，轉為顯著下降5%。



據差餉物業估價署最新統計顯示，去年甲級寫字樓的空置量超過1482萬方呎，空置率達16%，創有紀錄新高。而今明兩年甲級寫字樓預測落成量各達157.15萬方呎及136.7萬方呎，中西區是甲廈落成供應的主要地區，今明兩年占比各約43%及40%。