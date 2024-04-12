俄烏衝突考驗捷斯關係：說好的“永恒”　難料

（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據光明日報報導，4月6日，斯洛伐克舉行了總統決選，現任國民議會議長、聲音－社會民主黨主席彼得·佩列格裡尼戰勝了反對黨支持的前外長伊萬·科爾喬克。佩列格裡尼獲勝的原因主要有三：一是執政聯盟夥伴的大力支持；二是支持者投票率高；三是以和平談判方式解決俄烏衝突的主張得到斯洛伐克選民的支持。



在當下的斯洛伐克，反對派堅定挺烏，而執政聯盟則反對向烏克蘭提供軍事援助。斯洛伐克總理菲佐曾多次強調，衝突沒有軍事解決方案，只會導致民眾死亡。佩列格裡尼在當選總統後也表示：“大部分斯洛伐克人期待一位把國家利益放在首位的總統，捍衛和平，不讓斯洛伐克捲入戰爭。”



斯洛伐克是烏克蘭的鄰國，俄烏衝突議題主導其國內政治分野並不奇怪，但進而衝擊到斯洛伐克與捷克這對西斯拉夫兄弟的關係，就令人始料未及了。3月上旬，捷克政府宣布取消與斯洛伐克政府之間的磋商會議並隨後接見斯洛伐克最強大反對黨領導人，被斯洛伐克譴責為傲慢無禮、支持戰爭和干預斯洛伐克總統選舉，也被多數捷克人包括前總統米洛什·澤曼和瓦茨拉夫·克勞斯批評為“嚴重的外交和政治錯誤”。



國策相反 民意相近



捷克與斯洛伐克外交上的不睦，緣於兩國現任政府對俄烏衝突立場的尖銳對立。



2021年12月上台執政的捷克五黨聯合中右翼政府堅定不移地推行援烏制俄政策，主張軍援烏克蘭，支持烏克蘭加入歐盟和北約，積極推動西方在國際上孤立和削弱俄羅斯。在當前烏克蘭缺乏彈藥武器而美國和歐盟的軍援陷入困境的情況下，捷克提出“彈藥倡議”，積極推動在歐盟之外的第三國為烏克蘭籌集80萬枚火炮彈藥的目標。捷克外長利帕夫斯基還宣稱，這一目標未來可能擴大到150萬枚。



在俄烏衝突問題上，捷克與斯洛伐克政府層面的分歧巨大，然而兩國民意差異不大。3月20日，捷克民意調查機構SANEP的調查結果顯示：63.4%的捷克人和70.6%的斯洛伐克人希望本國政府不要繼續向烏克蘭供應武器；70.3%的捷克人和80.1%的斯洛伐克人希望政府支持啟動關於俄烏衝突的和平談判。在這樣的民意背景下，捷克政府將俄烏衝突問題政治化，無異於在短期的政治利益與捷斯兩國“永恒的兄弟情誼”之間選擇了前者。是否能夠影響斯洛伐克很難說，卻已使自身面臨更大的執政壓力。



在內政方面，據最新民意調查結果，衹有2%的捷克民眾完全信任政府，18%的捷克民眾部分信任政府。捷克最強大反對黨——“不滿意公民運動2011”的領導人安德烈·巴比什是斯當選總統佩列格裡尼的堅定支持者，正利用政府在處理對斯關係方面的失誤，努力爭取更多選民的好感。由於包括捷克在內的西方國家軍援烏克蘭沒有達到預期效果，巴比什開始更多談論支持和平談判的必要性。3月的民調結果顯示，“不滿意公民運動2011”的支持率攀升至39%，創下歷史新高，超過執政聯盟內五黨支持率的總和。

