廣深第二高鐵擬啟建　兩地機場20分鐘互達

中評社香港4月12日電／香港文匯報報導，隨著粵港澳大灣區機場群加速建設，規劃連接廣州白雲機場和深圳寶安機場的廣深第二高鐵進展亦備受關注。東莞市發展和改革局透露，東莞市蛤地綜合交通樞紐工程近期獲批建設，擬今年投資130.6億元人民幣開建東莞市區高鐵站“東莞中心站”，目前已推進毗鄰“南城總部基地”的東莞中心站片區1號單元項目。而途經“東莞中心站”的廣深第二高鐵，最快擬今年啟動建設，2029年建成；屆時廣深兩大機場將最快可20分鐘互達，如此快捷的“空鐵聯運”將促使廣深機場可互為對方“第二機場”。



向南延銜接深圳北站連通香港



據瞭解，廣深第二高鐵是廣深之間已開通3條鐵路（廣深港高鐵、廣深鐵路、穗莞深城際）之後的“廣深高鐵新通道”。該高鐵途經廣州、東莞、深圳三市，總體呈南北走向；線路起自廣州北站，經廣州白雲機場、黃埔站、東莞市，引入深圳機場站。隨著“東莞中心站”明確選址南城蛤地片區，廣深第二高鐵線位也基本選定，亦加速了該高鐵新線的建設步伐。



目前正在加快建設的廣州白雲機場三期擴建工程，在新建的第三航站樓前建設綜合交通中心，規劃引入“廣深第二高鐵”、廣珠（澳）高鐵、廣河高鐵、廣湛高鐵、貴廣高鐵廣寧聯絡線、廣清永高鐵等6條高鐵，以及穗莞深城際（新白廣段）、芳白城際、廣花城際等城際線。廣深第二高鐵建成運營後，從白雲機場至深圳寶安機場只需20分鐘可互達；而該新線還規劃通過南延線與廣深港高鐵在深圳北站交匯，從而連通香港。未來，粵港澳大灣區主要機場有望通過軌道交通連接，實現“軌道上的世界級機場群”。