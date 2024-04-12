不法集團月薪逾萬誘外傭做黑工

左圖：民建聯昨日連同多個關注組織召開記者會，表示外籍非法集團慫慂外傭從事黑工，令“跳工”情況愈趨嚴重。右圖：大公報記者在網上社交媒體的外傭群組中，發現不少招聘外傭黑工，或教外傭免寄信、免致電僱主的方便借貸的帖文。 中評社北京4月12日電／據大公報報導，民建聯昨日表示，近日接獲多宗外傭失蹤、跳工、借貸、做“黑工”等求助個案，業界追查下發現，懷疑有外地不法集團，透過網上群組接觸外傭，以逾萬元高薪慫慂外傭從事黑工，有外傭被安排到內地、澳門工作。更有外傭領取身份證後向財務公司借貸，然後失蹤，有外傭借貸金額高達12萬元，僱主慘被財務公司追債騷擾。



民建聯促請政府設立外籍家庭傭工事宜監管局，讓政策局掌握外傭現況，以及在黑工熱點加強“放蛇”。



全港商會總會長劉麗斯是苦主之一，她說聘用的外傭謊稱家人去世，需請假兩周回家處理及出席喪禮，並向她借款兩萬元，怎料外傭回鄉後失聯。她其後收到多間財務公司的來電、訊息及信件騷擾，事件持續近三個月，最後發現外傭向財務公司借款逾七萬元，她質疑，“外傭一個月工資才4000多元，借款金額可以是薪金的多倍？”



有人借貸逾七萬 僱主受滋擾



入境事務處數字顯示，去年從事非法工作被捕的外傭個案有415宗，較2022年的318宗增加，今年首季共有78宗。國際家庭服務業持續發展聯會、國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤表示，疫後外傭“跳工”及失蹤數字趨升，尤其疫後全面通關後，接獲個案更是“直線上升”。



林夏瑤說，曾有求助人聘用外傭照顧家中患腦退化症的長者，但外傭偷取家中財物後失蹤。不少僱主從外傭的社交平台照片得知，外傭離職後沒按規定要求返回原居地，而是到澳門、深圳等從事“黑工”。



民建聯立法會議員梁熙表示，曾有市民向入境處匿名舉報，但入境處要求市民提供多個具體證據，包括照片、涉事人姓名、身份證號碼等，才願意作進一步跟進，變相難以打擊黑工。



民建聯倡設專責監管局



民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽則建議，增加“跳工”外傭及不良外傭中介公司的成本，增設“提早完約賠償費用”，同時建議參考現行地產代理監管局、物業管理監管局及旅遊業監管局等做法，設立外籍家庭傭工事宜監管局，減省跨部門繁復工序。

