珠江西岸添機場　灣區航空布局更優

圖：圖為旅客經白雲機場出行。 中評社北京4月12日電／據大公報報導，廣州建設新機場，將迎灣區首個“雙機場”運營模式！“珠三角樞紐（廣州新）機場”項目列入廣東省發改委近日下達的《廣東省2024年重點建設項目計劃》，最新總投資為419.39億元（人民幣，下同），明確將於今年開建，選址佛山高明，除了作為廣州國際航空樞紐的重要組成部分外，還定位為粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、大灣區西部綜合交通樞紐。專家指出，廣州“雙機場”運營並非跟上海等內地“雙機場”城市競爭，更非跟香港競爭，而是助建粵港澳大灣區世界級機場群，與世界三大灣區（舊金山灣、紐約灣、東京灣）分庭抗禮。



廣東省發改委近日下達《廣東省2024年重點建設項目計劃》，“珠三角樞紐（廣州新）機場”項目榜上有名，建設起止年限為2024年到2027年，意味著最快到2027年，廣州將成為粵港澳大灣區首個擁有“雙機場”的城市；在全國範圍內繼北京、上海、成都之後，廣州將跨入“雙機場”時代。



打造灣區西部交通樞紐



據廣州白雲機場統計，今年首季客量近1960萬人次，同比上漲近43.2%，在全國保持領先。而去年白雲機場以超6300萬人次實現年客量“四連冠”，也是全國唯一年客量超6000萬人次的機場。該機場已開展兩次擴建，按照機場設計容量為年旅客吞吐量8000萬人次，目前已近飽和。三期擴建工程正加速進行，落成後將成為全球最大單體航站樓，讓白雲機場年旅客吞吐能力有望達1.2億人次、貨郵吞吐能力達到380萬噸，將在全球處於領先地位。



縱觀大灣區現有的廣、深、港3大國際機場，均集中分布在珠江東岸；而佛山當前已投用的衹有佛山沙堤機場，受限於軍民兩用的性質等原因，去年客運旅客運輸量才首次突破100萬人次。因此，珠三角樞紐（廣州新）機場除了分擔白雲機場逐漸趨向飽和的客流外，將進一步均衡粵港澳地區的機場布局，拓展肇慶、陽江、茂名、雲浮等地客源。



目前新機場選址已獲民航局批覆，推薦場址佛山市高明區更合鎮和肇慶高要區蛟塘鎮交界處。廣東省發改委透露，首期建設一組兩條遠距平行跑道，以及旅客航站樓、配套設施等；遠期預留第三條跑道建設條件。據規劃，新機場到2035年旅客吞吐量3000萬人次，到2050年達6000萬人次以上，將成為粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、廣州國際航空樞紐的重要組成部分、大灣區西部綜合交通樞紐。



建設“軌道上世界級機場群”

