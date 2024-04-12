中評社北京4月12日電／網評：是“無國界記者”，還是“無國界打手”？



來源：大公報 作者：卓銘



“無國界記者”長期以來被質疑是美國的“打手組織”，其成員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）日前欲來港旁聽黎智英案被拒絕入境，隨即藉故抹黑《維護國家安全條例》，又誣稱香港新聞自由受損、已成為“危險地區”云云。但最可笑的是，白奧蘭雖然被拒入境，但另一名“無國界記者”成員卻成功入境，令其攻擊抹黑香港新聞自由的言論不攻自破。白奧蘭在攻擊香港前，應該捫心自問，究竟她之前在香港做了說了什麼，才被拒之門外？



今次事件中最重要的一點，是擬入境的“無國界記者”成員除了白奧蘭外，還有該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂，但最後僅白奧蘭被拒入境，艾瑋昂則獲得批准。這足以說明特區政府在根本從未針對過“無國界記者”，即使艾瑋昂之後離港，也是其自行決定，自說自話地聲稱入境後會被跟蹤云云。而這也令“無國界記者”事後針對香港的那一紙聲明，淪為一場自編自導的鬧劇。



至於今次被拒入境的白奧蘭，曾在去年6月和12月偕同艾瑋昂兩度來港。去年6月29日，“無國界記者”發布新聞稿，稱要評估香港國安法實施三年後，香港記者在安全方面的需求，並抹黑香港記者面對越來越多恐嚇和法律騷擾、接觸消息來源日趨困難云云。



而在這份新聞稿出街一個月前，“無國界記者”才發表了所謂的“世界新聞自由指數”，惡意地將香港排在140位。之後更發起百人聯署，要求特區政府釋放黎智英，假借新聞自由之名，公然干涉香港特區的司法程序。



曾公然叫囂“制裁”香港



去年12月，白奧蘭來港旁聽黎智英案開審，並接受了亂港媒體訪問，再度用黎智英案大做文章，聲稱黎智英是香港局勢以及全球新聞自由的象徵云云，又表示要向法庭和特區政府表明，世界不會對黎智英案的“誤判”視而不見，隱隱帶有恐嚇意味。



事實上，“無國界記者”意圖插手香港事務早就是慣犯，在修例風波期間一直超出了其作為“記者組織”的本職聲援黑暴，又聯合其他八個組織發表聲明，宣稱對特區政府修訂“逃犯條例”表示“極大憂慮”，與反中亂港分子沆瀣一氣，稱中央政府將向記者施壓、“能隨意把要滅聲的人帶走”。至2020年，“無國界記者”又向黎智英頒發所謂“新聞自由特別獎”，為當時被起訴欺詐及勾結外國勢力等罪的黎智英撐腰打氣。2022年更曾呼籲美國政府制裁香港特區官員。“無國界記者”長年以來在香港的所作所為，遠超非政府傳媒組織的範疇，與一個政治組織無異。

