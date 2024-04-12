歐洲央行再維持利率不變　聲明暗示將減息

歐洲央行行長拉加德。(路透社) 中評社香港4月12日電／香港商報網報導，歐洲央行11日再度宣布關鍵利率維持不變，不過，歐洲央行表示，通脹放緩可望開啟寬鬆貨幣政策的大門，升高外界對歐洲央行6月首次減息的希望。



據法新社報導，歐洲央行當天一如外界預期，自去年10月以來第5度利率按兵不動，主要再融資利率維持4.5%，存款利率維持4%的歷史高點不變，邊際貸款利率仍為4.75%。



歐洲央行之前為了抑制飆漲的物價，以創紀錄的速度加息，但隨著通脹放緩，外界越來越多呼籲歐洲央行開始減息的聲浪。



歐元區3月通脹減緩程度超乎預期，來到2.4%，距離歐洲央行2%的目標不遠。



在歐洲央行官員一再強調還要靜待更多數據，而這些數據在歐洲央行6月會議才能取得的情況下，外界普遍預期歐洲央行當天不太可能減息。



不過，歐洲央行在會議聲明稿中的措辭有所變化，他們表示，基礎通脹的多數指標正趨減緩，以及近月令人特別關切的薪資呈現“溫和”增長。



歐洲央行表示，“之前的加息持續影響需求，有助抑制通脹。”歐洲央行也說，物價壓力仍令人憂心。



聲明中說，歐洲央行若對通脹繼續向目標趨近更有信心，那麼降低當前貨幣政策的限制水平將是適當的。



凱投宏觀分析師表示，雖然未採取政策行動，但歐洲央行正式打開6月減息的大門。



歐洲央行行長拉加德當天強調，歐洲央行將持續跟蹤歐元區通脹前景、潛在通脹的風險以及緊縮貨幣政策取得的實際效果，如果對上述因素的評估能夠進一步促使歐洲央行相信歐元區通脹將回落至預定目標，歐洲央行將考慮放鬆當前實行的貨幣緊縮政策。