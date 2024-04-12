中評社北京4月12日電／網評：香港要打造世界級的高教樞紐



來源：大公報 作者：李繼亭



香港擁有雄厚的高等教育資源，相關優勢也在隨著香港打造國際創科中心而不斷增強。



就在日前，國際高等教育資訊機構、總部設在英國的QS（Quacquarelli Symonds）公布最新“世界大學學科排名”，香港9間上榜院校排名普遍上升，更值得欣慰的是，有多達45%、涉及91科的全球排名錄得上升，可謂“全線進步”。事實說明，即便經歷過了黑暴衝擊，即便受到疫情影響，即便受到美國的打壓，但在中央支持、各界共同努力下，香港優勢不減反增，穩步向前。此次排名結果也在說明，香港未來完全有條件打造成世界級的高等教育樞紐。



在此次排名中，香港大學牙醫學科位列全球第3位、稱冠亞洲；中文大學護理學科首度打入世界10強，由2023年的第16名躍升至今年的第8位，創歷史新高；科技大學的數據科學與人工智能學科則首次上榜，排名全球第10位。本港各間大學共有4個學科列全球前10，較去年多1科。另一科排上世界10強的是港大教育學。



此外，香港位列全球前20名的學科數目，亦由去年12科增至15科，其中港大佔6科、理大佔5科，以及中大、科大及教大各佔1科；全港9間院校共有204科上榜，比去年多26科，當中多達91科（45%）排名上升。



香港各項排名全線上升



負責評分的QS表示，排名證明香港繼續在高等教育領域處於世界領先地位，並提供世界上最好的課程，惟來自世界各地、尤其新興經濟體的競爭不斷升級。不僅在於學術上的表現，香港高校的畢業生同樣優秀，排名顯示，香港超過8成學科的僱主聲譽指標評分有顯著進步，其他大部分指標得分亦獲廣泛提高。



為什麼香港的大學排名“全線進步”？這除了過去打下的良好基礎、獲得的良好聲譽外，也與特區政府不斷加大支持力度、中央對香港高教發展的高度重視密不可分。

