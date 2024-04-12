粵港澳合辦全運會　香港承辦8項目

圖：左起：李家超、高志丹、王偉中和賀一誠，主持十五運組委會揭牌儀式。 中評社北京4月12日電／據大公報報導，11日，第15屆全國運動會組織委員會以及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會組織委員會成立大會在廣州舉行，香港行政長官李家超率領代表團出席。十五運將於2025年11月9日至21日舉行，開幕式和閉幕式分別在廣州和深圳舉行。香港、澳門首次承辦全運，香港承辦8個競技項目和1個群眾項目，並承辦殘特奧會5個大項。



李家超表示，十五運首次由粵港澳三地共同承辦，香港會配合國家體育總局的要求，與廣東省和澳門共同辦好十五運。期盼賽事成為港澳融入國家發展大局的新機遇，成為推動粵港澳地區經濟發展的新引擎。



十五運分為競技比賽和群眾賽事活動。其中，競技比賽設34個大項，401個小項；群眾賽事活動設23個大項，166個小項。廣東將承辦絕大多數項目比賽，香港將承辦的競技比賽項目有男子籃球22歲以下組、場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球，群眾賽事活動有保齡球；澳門將承辦的競技比賽項目有乒乓球、女子排球成年組、三人籃球、男子籃球18歲以下組，群眾賽事活動有空手道。



成立儀式上，李家超獲任十五運組委會及殘特奧委會組委會執行主任，政務司司長陳國基任組委會副主任兼秘書長，文化體育及旅遊局局長楊潤雄任組委會常務副秘書長，文體旅局常任秘書長黃智祖和全運統籌辦公室主任楊德強同為組委會委員。



三鐵海濱舉行 展港美景特色



李家超表示，香港會貫徹“簡約、安全、精彩”的辦賽原則，充分利用現有場館以及即將落成的啟德體育園辦賽。他亦提到三鐵將在作為香港地標的維多利亞港和中環海濱舉行，藉此向全國展示香港的美景和特色。



國家體育總局局長、黨組書記高志丹，中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽出席了成立大會並講話，廣東省委副書記、省長王偉中和澳門行政長官賀一誠亦分別通報了兩地籌辦工作情況。



高志丹表示，十五運是全國運動會第一次走進香港、澳門，這不僅是體育的大事、是粵港澳地區的大事，也是國家的大事，三地聯合辦好十五運具有重要的時代價值和現實意義。



周霽對本屆全運提出4個期盼：期盼本屆全運會成為港澳體育事業發展的新標桿；期盼本屆全運會成為推動粵港澳地區經濟發展的新引擎；期盼本屆全運會成為港澳融入國家發展大局的新機遇；期盼本屆全運會成為一場青春的盛會、友誼的盛會。