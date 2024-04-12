以舊換新細則加速出台　萬億級市場空間巨大

4月11日，國務院新聞辦公室在北京舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任趙辰昕、工業和信息化部副部長單忠德、財政部經濟建設司司長符金陵、住房城鄉建設部城市建設司司長胡子健、商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒、市場監管總局標準技術管理司司長劉洪生介紹《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》有關情況（圖片來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據經濟參考報報導， 記者從11日舉行的國務院政策例行吹風會上瞭解到，推動設備和消費品更新換代政策體系正持續完善。隨著國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》），日前工業領域設備更新、建築和市政領域設備更新、標準提升等相關實施方案已陸續出台，後續消費品以舊換新文件，交通運輸、教育、文旅、醫療等領域的實施方案也在制定印發過程中，將進一步細化明確各領域重點任務。



據介紹，我國每年工農業等重點領域設備投資更新需求在5萬億元以上，汽車、家電換代需求也在萬億元以上級別。業內分析認為，隨著更多細化方案的出台，將有效調動各方市場力量參與大規模設備更新和消費品以舊換新，在撬動消費投資巨大內需市場的同時，也將進一步鍛造產業競爭新優勢。



國家發展改革委副主任趙辰昕說，我國是機器設備、耐用消費品保有的大國，大規模設備更新和消費品以舊換新市場空間是非常巨大的。這既能促進消費、拉動投資、切實增強經濟活力，又能增加先進產能、促進節能降碳、減少安全隱患，實現高質量發展。



記者瞭解到，《行動方案》發布以來，相關部門積極行動，正在加緊出台相關配套政策。工業和信息化部等七部門近日聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，提出到2027年工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上。工業和信息化部副部長單忠德表示，將聚焦石化化工、鋼鐵、有色、建材、機械、汽車、輕工、紡織、電子等重點行業，開展先進設備更新、數字化轉型、綠色裝備推廣、安全水平提升四大行動，全面推動設備更新和技術改造。



住房城鄉建設部也於日前印發《推進建築和市政基礎設施設備更新工作實施方案》，要求以住宅電梯、供水、供熱、供氣等為重點，分類推進建築和市政基礎設施設備更新。住房城鄉建設部城市建設司司長胡子健表示，下一步將完善配套政策，還將健全資金機制，對於住宅電梯更新和加裝，指導地方探索建立資金合理共擔機制。市場監管總局等七部門也發布了標準提升行動方案，要求加快制修訂節能降碳、環保、安全、循環利用等領域的標準，推動今明兩年完成制修訂294項重點國家標準，推動政策和標準更加協同配套，有力支撐設備更新和消費品以舊換新。



此外，趙辰昕透露，商務部牽頭的消費品以舊換新文件可能在未來幾天正式出台。他介紹，我國圍繞推動設備和消費品更新換代工作部署了“1＋N”政策體系，除了已經出台的相關政策，重點行業節能降碳行動計劃，以及交通運輸、教育、文旅、醫療等領域的實施方案正在制定印發中，將盡快出台。

