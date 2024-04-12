四川:公布第四批省級廉潔文化基地

4月10日，四川省攀枝花市普威國有林保護局得石國有林場的管護員乘車前往山裡巡護（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，四川省紀委監委機關和省委宣傳部聯合命名的第四批8家四川省廉潔文化基地正式公布，由此省級廉潔文化基地已達44個，廉潔文化陣地輻射面進一步擴大。



四川省廉潔文化基地評選命名工作自去年10月正式啓動，遵循“主題鮮明、突出特色、綫上綫下、量力而行”原則，主要依托各地文物保護單位、研學基地、家風家教創新實踐基地等現有場館開展評選，歷經初步篩選、實地考察、專家評審等多個嚴格環節，從全省各地各部門申報的46個廉潔文化基地中優中選優，最終評選出四川省高校廉潔文化教育基地、大蜀道廉潔文化基地、成都杜甫草堂博物館等8個基地為四川省廉潔文化基地。



此次評選命名的省級廉潔文化基地突出“大廉潔”理念，善於從革命文化、社會主義先進文化、中華優秀傳統文化中挖掘廉潔基因、厚德元素，其中，有充分彰顯不怕犧牲、敢於戰鬥、忠勇無畏、忠誠於黨等“鐵軍”軍魂的四川榮軍博物館，有重點引導在校師生崇廉尚廉、以廉養德的高校育廉館，有以翠雲廊、劍門關、昭化古城、明月峽古棧道等組成的陣地集群——大蜀道廉潔文化基地等。



此次評選命名的省級廉潔文化基地中，首次設立了省級基地副館。“針對主題相近、內容互補且具有歷史邏輯聯系、分散在不同地域的廉潔文化基地，按照整合歸類、注重質量原則，集中整合到某個主體基地之中并作為其副館。”四川省紀委監委宣傳部相關負責同志介紹，“比如眉山青神縣蘇母祠廉潔文化基地進一步延伸拓展了‘眉山三蘇祠’省級廉潔文化基地的思想內涵和時代價值理念，此次被命名為眉山三蘇祠副館。”



下一步，四川省紀委監委將持續壓緊壓實各地各單位主體責任，督促其切實加強對四川省廉潔文化基地的管理和維護，依托各基地特色資源，常態化組織開展主題鮮明、內容豐富、形式多樣的廉潔文化主題教育活動，推動在全社會持續營造崇廉尚潔、向上向善的濃厚氛圍。