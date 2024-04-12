海南：做實同級同類警示教育

第四屆中國國際消費品博覽會將於4月13日在海南省開幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，4月9日下午，海南省林業局原副局長、定安縣原縣長李某某涉嫌職務犯罪案在海南省第一中級人民法院公開庭審，省紀委監委組織省林業局和定安縣40多名黨員領導幹部到場旁聽，“零距離”接受警示教育。庭審結束後，省紀委監委第四監督檢查室負責同志在庭審現場進行紀法知識專題授課，結合案情對相關紀法條款進行深入解讀。



加強警示教育是開展黨紀學習教育的重要內容，海南省紀委監委深刻剖析違紀典型案例，注重用身邊事教育身邊人，讓黨員幹部受警醒、明底線、知敬畏。李某某系海南省紀委監委查處的定安縣四套班子“一把手”系列腐敗案件中的一員，案件暴露一些領導幹部肆意插手干預工程項目、違反中央八項規定精神、家風家教不嚴等突出問題。“通過把一些重要部門、關鍵崗位的黨員領導幹部請到庭審現場，希望大家通過身邊人身邊事進行對照檢查，進而起到築牢拒腐防變思想防線的作用。”該省紀委監委第四監督檢查室負責同志授課時表示。



“庭審過程清晰還原了李某某如何突破‘底線’、觸碰‘紅線’，從一次次便飯一步步滑向犯罪深淵最終付出慘痛代價的過程，對我們來說非常具有教育警醒意義，讓我們充分認識到紀法學習的極端重要性。我們將本著對黨忠誠、對幹部負責態度，切實加強紀法教育，不斷提升黨員幹部紀法意識。”談起庭審教育活動現場感受，定安縣委有關負責同志感慨不已。



為做實同級同類警示教育，常態化規範化開展職務犯罪案件旁聽庭審，今年1月，海南省紀委監委與省高級人民法院聯合印發《關於規範開展職務犯罪案件庭審旁聽工作的通知》，以制度形式對職務犯罪案件旁聽案件範圍、旁聽人員範圍、組織程序等作出了規範性要求。2024年以來，省紀委監委已組織旁聽職務犯罪案件9起，受教育人數達500餘人。



“我們將利用職務犯罪庭審常態化開展警示教育和黨紀教育，結合嚴重違紀違法黨員領導幹部現身釋紀釋法，還原其自身思想蛻變過程，使黨員幹部真正從內心深處受到教育和警醒，做到敬畏黨紀國法、嚴守紀律底線。”海南省紀委監委有關負責同志表示。