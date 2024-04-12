觀光旅遊回春出現契機　許淑華：台灣應呼應

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月12日電（記者 方敬為）中共中央總書記習近平在“習馬二會”一席話，兩岸觀光旅遊回春出現契機。中國國民黨南投縣長許淑華今天對此表示，習近平以領導人的身分表達樂見大陸民眾到訪台灣，對台灣方面是善意的表現，台灣的觀光旅遊業者也正面看待，南投縣政府在疫情期間強化觀光景點軟硬體升級，隨時準備好迎接遊客，歡迎陸客遊南投，她也呼籲台灣方面應在政策面上有所呼應，期待兩岸旅遊回春。



“習馬二會”4月10日在北京登場，中共中央總書記習近平公開表示“樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”，釋放兩岸觀光鬆綁訊號，市場反應正面，11日台灣的觀光航空股噴發，包括五福、燦星、山富等旅遊業者股票漲停，華航與長榮航也漲1%以上。



許淑華12日到中寮鄉會勘基礎建設，針對“習馬二會”可能帶動兩岸觀光旅效益受訪表示，非常肯定且樂見其成，前一陣子可以看到的台“交通部”本來設定今年的境外來台人次目標是1200萬，但後來評估大陸遊客來台表現不如預期，下修至1000萬人次。由此可以看出，台灣並無法從其他海外地區再補齊這200萬人次的缺口，無論是東南亞是歐美市場再怎麼努力，也就是只能抓到1000萬人次。



許淑華指出，從上述現象可以看出，大陸遊客市場對台灣的觀光旅遊產值的影響不容小覷，台灣觀光旅遊部門若無法再補強其他的客源，應該要正面呼應這次“習馬二會”所釋放的重啟兩岸旅遊訊號。

