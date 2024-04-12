國家醫保局：醫保各項工作穩步推進

浙江諸暨推進基層衛生服務站智慧升級（圖片來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據人民日報報導，國家醫保局11日舉行例行新聞發布會，介紹醫保工作相關情況。



居民醫保參保規模與2023年同期基本持平



國家醫保局規財法規司副司長朱永峰介紹，2023年醫保基金運行總體平穩，具有3個特點：



一是總體保持穩定，統籌基金實現合理結餘。2023年基本醫療保險統籌基金（含生育保險）總收入2.7萬億元，總支出2.2萬億元，統籌基金當期結餘5000億元，累計結餘3.4萬億元。其中，職工醫保統籌基金累計結餘2.6萬億元，居民醫保統籌基金累計結餘7600多億元。



二是基金支出恢復性增長。2023年，職工和居民基本醫保基金支出同比分別增長16.9%和12.4%，全國門診和住院結算82.47億人次，同比增長27%。



三是基金使用範圍進一步擴大。一方面，職工個人賬戶可用於家庭成員共同使用；另一方面，門診醫藥費用納入基金報銷範圍，2023年，3.26億人次享受職工醫保門診待遇，個人賬戶支出同比增長7.9%。下一步，國家醫保局還將推動解決個人賬戶跨統籌區共濟的問題，使參保人受益更多。



參保工作涉及廣大群眾切身利益，各方面對參保人數很關心。朱永峰介紹，2023年底基本醫保參保人數達到13.34億人，參保率保持在95%以上，總量規模得到鞏固。從2024年3月底的最新情況看，居民醫保參保規模與2023年同期基本持平，沒有出現所謂的“退保潮”。



“在2022年剔除省（自治區、直轄市）內重復參保、無效數據近4000萬人的基礎上，2023年繼續剔除跨省重復參保1600萬人，考慮‘去重’影響後，參保人數在2023年實際淨增約400萬人，參保質量進一步提升。”朱永峰表示，目前，參加職工基本醫療保險3.71億人，參加居民基本醫療保險9.63億人。職工醫保參保人數占全部參保人數的27.8%，增加900萬人，參保結構進一步優化。

