謝長廷掌“司法院”？卓榮泰：賴職權不宜多說

卓榮泰新內閣成員。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月12電（記者 黃筱筠）賴清德將在520上任，10日正式宣布由前黨主席卓榮泰擔任“行政院長”，陸續也公布新“閣員”名單。有媒體報導稱，被卓榮泰尊為師父的駐日代表謝長廷，是“賴政府”“司法院長”口袋人選，報導還指謝本人也有極高意願。準“閣揆”卓榮泰今天則說，時程未到沒有任何計劃，這是“總統”職權，“我不宜多說”。



卓榮泰過去就被稱為“謝系大師兄”，擔任過謝長廷助理。有報導指出，賴清德提名卓榮泰擔任“閣揆”後，也陸續徵詢各方意見，打算請謝長廷回台擔任“司法院長”。但也有相關人士鄭重否認說，現任“司法院長”許宗力任期至10月31日止，屆時府方必然是按照既定程序遴選產生，不會有內定或政治任命的安排。



謝長廷一年前大聲為自己辯護，當時自薦爭取當大法官，儘管最後沒有成功，傳出賴清德在宣布520後由卓榮泰“組閣”也開始徵詢各方意見，布局讓卓榮泰政壇師父謝長廷回台接任“司法院長”。



媒體詢問謝長廷看好你“組閣”，有可能提名謝長廷擔任“司法院長”？卓榮泰說，關於“司法院”人事時程未到，現在都在討論新“內閣”比較多，時程未到沒有任何計劃。這是賴清德職權，他不宜多說。

