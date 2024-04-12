蕭琇安：美日菲峰會無法改變南海爭端

政大國關中心副研究員蕭琇安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月12日電（記者 張穎齊）美國總統拜登、日本首相岸田文雄、菲律賓總統馬可仕11日在美國華府舉行首次三方峰會。政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安12日在一場座談會表示，美日菲峰會對《南海行為準則》無任何突破，無法改變中國大陸在南海的軍事部署事實，而台海與東海的釣魚台甚至都有潛在風險，未來與中國大陸的競爭制衡態勢會繼續。



“國策研究院”文教基金會12日在張榮發基金會舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪陸與美日菲峰會”座談會，第二場次聚焦“美日安保條約的升級、台海與區域安全的變化”，與會的有“國策研究院”董事長兼院長田弘茂、“國策研究院”執行長王宏仁、台“國防安全研究院”“國防”戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲、政治大學國際關係研究中心副研究員蕭琇安、台“國防安全研究院”“國家安全”研究所副研究員王尊彥、台灣大學政治學系副教授廖小娟、“國策研究院”資深顧問、前民進黨“立委”羅致政。



蕭琇安表示，美日菲峰會目前有透露的訊息，以及領袖共同聲明參考，可看到馬可仕出發前提到這次訪問有2個大目標，一、強化南海安全合作、二、經濟方面合作，中菲兩國在南海爭端矛盾持續，菲律賓1月恭喜賴清德當選，去年又開放4個基地給美軍當作新據點，讓美軍輪調到重返菲律賓，這些讓大陸極度不滿，對菲律賓發出警告。



蕭琇安說，美日菲對亞洲主要海域，包括東海、台海、南海三海域都有非常重大關切及利益所在，南海部分菲律賓是當事國，三國分享共同理念，開放自由航行，在規則基礎上還有民主人權價值等。而美國將持續強化印太領域盟友關係，達是歷史新高點，也可軍事合作。



蕭琇安指出，三國各取所需、各有所獲，拜登展現安全守護者形象，三國全方位合作，包括經濟、科技、能源等，拜登也可藉此在美國國會預算上，遲遲無法被批准的950億美金外援，包括對烏克蘭、加沙走廊或台灣部分經費能被批准。

