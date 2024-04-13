小紅薯做出大文章　酸辣粉撬動大產業

講解員向大家講解通許縣酸辣粉產業園建設情況。（中評社 吳雨菲攝） 中評社通許4月13日電（助理記者 吳雨菲）“手中有糧，心中不慌。”作為享有“國人糧倉”美譽的食品工業大省，河南不僅糧食產量豐富，更在“酸辣粉”這一領域展現出強勁的發展勢頭。據權威數據顯示，全國超過80%的酸辣粉均出自河南，目前河南已有50餘家以酸辣粉為主導的食品企業，形成了從甘薯種植、粉條加工到湯底料包、工藝設備、包裝銷售的完整酸辣粉產業鏈，構築起百億級的食品產業巨擘。



4月12日，參加2024兩岸媒體聯合採訪活動的記者們齊聚通許縣酸辣粉產業園，深入探索河南食品製造業頂梁柱——酸辣粉背後的產業發展奧秘。



一踏入園區，便可見施工車輛穿梭其間，機械轟鳴。通許縣為打造“中國酸辣粉之都”這一金字招牌，精心規劃了占地2730畝的酸辣粉產業園，集標準化廠房、物流倉庫、人才公寓、電商服務、研發質檢、電力、蒸汽、污水集中處理等配套設施於一體，為酸辣粉產業的健康可持續發展提供了堅實的空間基礎。



“一期項目總投資4.4億元，已完成融資3.1億元，占地217.9畝。”園區負責人向記者們詳細介紹道。目前，已有11棟標準化廠房封頂，總面積近19萬平方米，預計將於5月投入使用，為酸辣粉、調料包等產品的加工生產提供充足空間。



隨後，記者們來到河南省麗星億源食品有限公司的酸辣粉生產車間，只見工人們忙碌地操作著各種機器，一袋袋粉包、料包被精準地放入包裝盒中，再通過傳輸帶自動分揀、包裝，呈現出一派繁忙而有序的生產景象。



麗星食品負責人宗國強介紹道：“我們公司自2000年起便首創了中國塗布蒸煮制粉工藝，至今已累計獲得29項國家實用新型專利和發明專利。我們獨創的抽真空技術和精湛工藝確保了產品的高品質。”據悉，麗星食品旗下擁有3個生產工廠和22條生產線，酸辣粉產品涵蓋了6大系列、36種口味，充分滿足了不同消費者的需求。



為了讓兩岸朋友們更加直觀地感受產品的魅力，麗星食品特意安排了品鑒環節。台灣自媒體人王裕慶品嘗後贊不絕口：“每種口味都非常美味，完全不遜色於我之前嘗過的米粉，非常歡迎其他台灣同胞也來品嘗！”中評社助理記者注意到，有些台胞擔心吃得太飽，卻仍忍不住再品嘗一碗酸辣粉，其美味可見一斑。



宗國強透露，目前麗星食品已為超過20個網紅品牌提供代工服務，其中包括“嗨吃家”“食族人”“嘿人部落”“白象”“海底撈”“蠟筆小新”等知名品牌。“麗星”牌方便速食類產品已成為酸辣粉行業內的一張河南特色名片。



近年來，通許縣依托自身優勢和主導產業，確立了壯大特色產業、提振傳統產業、培育新興產業的“二三二”產業發展思路。一方面著力培育產業集群，另一方面不斷完善產業鏈，重點打造酸辣粉百億級產業集群，以擦亮“中國酸辣粉之都”這一金字招牌，為河南乃至全國的食品產業發展貢獻更多力量。

