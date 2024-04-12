蘇紫雲：美日從軍事協防提升為安全共同體

蘇紫雲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月12日電（記者 楊騰凱）美日菲峰會11日在華府舉行。台軍方智庫、“國防安全研究院”“國防”戰爭與資源研究所所長蘇紫雲今日表示，在美國總統拜登第一任期後半的2024年，美國已經架構了完整的區域安全網反制中國，包括“美日韓”、“美日菲”、“美英澳”的三個三方機制，尤其美日之間從軍事協防提升為“美日安全共同體”，日本對美國的關係有如英國，有美國的信任。



“國策研究院”今日在張榮發基金會舉行“台灣關係法45周年、馬英九訪中與美日菲峰會”座談會。第二場次“美日安保條約升級、台海與區域安全變化”，“國防安全研究院”“國防”戰爭與資源研究所所長蘇紫雲擔任引言人。



蘇紫雲表示，美日菲的高峰會說明美中競爭將進入結構性的改變，在拜登第一任期後半的2024年，美國已經架構了完整的區域安全網反制中國，包括“美日韓”、“美日菲”、“美英澳”的三個三方機制，並可能再擴大。



蘇紫雲指出，這次美日峰會提出的美日聯合聲明非常長，是近年來美國與其他國家峰會當中敘述最細的，第一個，他界定為“美日安全共同體”，不單是軍事協防而已，美日安保的精神整個都擴大了，包括科技、太空領域，軍事部分最特別是把駐日美軍司令部地位提升，戰時可獨立指揮作戰，否則夏威夷與東京時差5小時，這麼做就有即時指揮的效果，日本與美國的夥伴關係類似英國，有美國的信任，在印太區域美日形成安全共同體。

