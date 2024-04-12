整合創新資源，推動製造業轉型升級

這是停放在太重集團智能高端液壓挖掘機產業園區內等候交付的液壓挖掘機。（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／近期，江西製造業轉型升級捷報頻傳。玻璃纖維企業巨石集團九江有限公司通過數字化改造，企業運營成本下降20%、生產效率提高21%；2023年，江西凱馬百路佳客車有限公司銷售額比上一年增長244%，銷售增量全部來自海外市場，今年客車又在非洲的烏幹達成功生產下線；江西堅持從企業需求出發，深入推進營商環境優化升級，著力破解企業審批、融資、用能等難題，線上兌現惠企政策的企業覆蓋率達80%以上……這些具體的數字和行動，見證了江西在製造業轉型中邁出的堅定步伐，也成為反映全國各地製造業轉型的一個縮影。



習近平總書記強調：“整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。”江西製造業轉型升級展現的“新成本觀”“新市場觀”“新服務觀”，釋放了新質生產力的價值，也說明，發展新質生產力要因地制宜、各美其美，通過科技創新、要素優化、產業升級、服務提升來走深走實，提質增效。



製造業轉型升級，首先要借助科技創新“翅膀”來降本增效，形成更加具有高科技、高效能、高質量特徵的先進生產力質態。科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。特別是，隨著“人工智能＋”在各個行業領域運用，不斷形成通用化技術的突破，再在具體的製造業領域變成專用性的功能，從而驅使傳統製造業更加專業化，使生產效率不斷得到提升。比如，在河北雄安，“5G＋北斗”定位導航技術，將20000千米高空的信號高質量引入地下12米，建設成本只是傳統技術的一半；海爾開發卡奧斯工業互聯網，以先進算法賦能智慧製造，中央空調互聯工廠的整體效率提升2倍，洗衣機互聯工廠的上門服務實現“秒級派單”；江銅集團德興銅礦，5G智能采礦運輸作業場景體現著采礦、選礦、冶煉等全流程改造升級。從傳統的靠擴規模來降成本，到現今靠大數據、人工智能來增效益，這一切都說明，科技創新為實現動力變革和動能轉換提供了強勁能量。



製造業轉型升級，通過科技創新和產業創新的深度融合，不斷催生“新產業”，創造“新市場”。新質生產力要通過市場驗證，來確認成果轉化。依托南昌大學國家矽基LED工程技術研究中心，江西開辟世界第三條藍光LED技術路線，矽襯底黃光LED“國際領跑”，由此，組建發光材料產業科技創新聯合體，聚合科研平台及優勢企業，變原創技術優勢為全產業鏈生態優勢。現在，南昌已成為國內最大的大功率LED光源生產基地，手機閃光燈和移動照明出貨量全球第一，全球每3部智能手機，便約有1部運用了矽襯底技術LED手機閃光燈。此外，安徽合肥以“芯屏汽合”“集終生智”為產業地標，湖北武漢持續“追光”打造“萬億集群”，四川宜賓瞄准“綠電”推動“酒都”變“鋰都”……這些“老牌工業市”變身“新興產業城”，不斷開拓國內國際市場的新空間，說明衹有產業創新和創造市場，才能打通發展新質生產力的“最後一公里”，讓科技創新“關鍵變量”轉化為新質生產力“有效增量”。

