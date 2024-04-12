“跨城養老”發展仍需更多“加分項”

3月28日，老年人在烏海市海勃灣區海北街道獅城社區居家養老服務站用餐。（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／時下，“跨城養老”正成為養老新趨勢，不少老年人離開原本的居住地，搬到周邊環境良好、生活成本較低的市縣居住生活。“不是大城市住不起，而是小城市更有性價比。”這個套用網絡流行語的句子，或許可以精準概括“跨城養老”。



一般來說，老年人在選擇養老模式時，往往會綜合考慮居住環境、養老成本、醫療資源、交通便利程度等多種因素。此外，兩代人是否同住、是否方便照顧家人，也是影響“銀發一族”在哪兒養老的重要條件。



大城市收入、消費水平高，相對而言，養老成本也較高。因此，老年人選擇去臨近的小城市居住，既可以減輕家庭的經濟負擔，又能方便在大城市工作的子女就近照顧。事實上，這種異地養老模式符合經濟社會發展規律，在很多國家和地區都很流行。而且，相對於一線城市，如今不少中小城市養老服務機構承接老年人的積極性很高。



“銀發一族”熱衷“跨城養老”，一方面是因為性價比更高，另一方面則是因為區域一體化發展讓“跨城”更便利。在交通層面，隨著鐵路、公路等交通網絡的不斷織密，京津冀、長三角、珠三角等多個“一小時生活圈”逐步形成，讓老年人說走就走的“跨城生活”成為可能。



在政策層面，目前京津冀、長三角等地正在積極探索區域一體化養老。京津冀地區聚焦養老服務協同發展，發布《關於進一步深化京津冀養老服務協同發展的行動方案》《關於推進京津冀養老政策協同的若干措施》等多份文件。長三角地區異地就醫門診費用直接結算已覆蓋41個城市2.38萬家醫療機構；就醫免備案直接結算等醫保事項實現長三角一體化發展示範區內同城化。



區域一體化發展為“跨城養老”保駕護航，“跨城養老”也讓區域協調發展成色更足。隨著養老服務行業的逐步升級，承接老年人的城市，其交通、醫療等服務業的發展水平得到提升，地區經濟社會發展差距也逐步縮小。不僅如此，更多可借鑒、可復制的“養老模式”將形成示範效應，這也有助於激發各地養老機構提質增效，推動老年友好型社會的構建。

