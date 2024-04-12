圖為活動現場。（來源：中國僑網） 中評社北京4月12日電／據中國僑網報導，11日，“僑連五洲·滬上進博”——歐洲華僑華人婦女代表訪問團走進“大虹橋”活動舉行，近150位歐洲華僑華人婦女代表相聚上海，感知發展新氣象，暢敘桑梓情誼，並瞭解“僑連五洲·滬上進博”主題活動，參訪虹橋進口商品展示交易中心。



虹橋國際中央商務區是虹橋國際開放樞紐的核心承載區。歐洲華人華僑婦女聯合總會會長龔秀玲參觀了虹橋進口商品展示交易中心後留下深刻印象。她來自挪威，祖籍上海，旅居挪威30多年來主要從事貿易。“中國國際進口博覽會每年在虹橋舉辦，實地參訪後更加激發我們的興趣和參與感，這次參加活動的不少華僑華人都是貿易行業的佼佼者，大家都希望借此契機找到投資合作的機遇，為上海建設‘五個中心’添磚加瓦。”龔秀玲說。



從法國飛回上海，歐洲華人華僑婦女聯合總會第二屆主席、法國華僑華人婦女聯合會首創會長邱愛華再次來到這座繁華都市，感慨良多。她表示，上海是一座魅力都市，處處充滿經濟活力、創新動力、城市魅力與投資潛力。“作為嫁到海外的‘女兒’，不管我們飛得多高、走得多遠，我們的根永遠在家鄉。我們應該抓住機遇、積極探索，在各自領域做出一番成績，為上海乃至中國發展貢獻力量，讓‘地瓜’藤蔓更加根深葉茂。”



不少歐洲華僑華人婦女代表都是做進出口貿易起家的，來自僑鄉浙江青田的捷克華人華僑婦女聯合會會長陳金妹分享了她在歐洲的創業經歷。1992年，她來到德國紐倫堡，憑著膽量和決心，一天打三份工，艱苦奮鬥積累了“第一桶金”。她告訴記者，“當年單槍匹馬闖世界的那種闖勁，至今仍鼓舞著我，愛拼才會贏。”



1995年，陳金妹抓住經濟轉型的市場機遇來到捷克，開啟貿易之路。“當時，我們一邊熟悉市場做貿易批發，一邊走訪捷克各大城市，瞭解當地各個市場行情。就這樣，日復一日賺取了第二筆創業資本。到了1997年，我們又從老家青田和溫州的皮革製造業中發現了商機，將皮革製品運往歐洲銷售，經過多年不懈努力，我們在捷克各大城市建立了30多個批發站，產品銷往100多個連鎖超市。”陳金妹說。



“最美的風景”在回鄉路上，最大的機遇是與家鄉同頻共振。如今，越來越多華僑華人選擇回鄉再創業。

