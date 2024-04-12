墨厄外交風波將如何影響拉美地區形勢？

1月9日，厄瓜多爾軍方人員在首都基多巡邏。（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／近日，墨西哥與厄瓜多爾兩國間出現的巨大外交風波，引發廣泛關注。隨著爭端在區域擴散，拉丁美洲國際關係也隨之驚濤四起。



兩國的外交爭端從去年底就已開始，厄瓜多爾方面的激進行動則將爭端徹底引爆。去年12月，因貪腐罪名被厄瓜多爾法院判處監禁的前副總統豪爾赫•格拉斯進入墨西哥駐厄瓜多爾大使館尋求庇護。4月3日，墨西哥總統洛佩斯在晨間例行發布會上提及厄瓜多爾去年大選，批評厄瓜多爾媒體借一位候選人遇刺而抹黑左翼力量，令現任總統諾沃亞因此獲益而勝選。厄瓜多爾政府對此極為不滿，在4日宣布墨西哥駐厄大使為“不受歡迎的人”。當地時間4月5日早些時候，墨西哥正式批准了格拉斯的政治庇護請求。厄瓜多爾方面則認為，墨西哥的庇護是非法的。4月5日，厄瓜多爾方面派出警察特種部隊強行闖入墨西哥駐厄大使館，逮捕了在此避難的豪爾赫•格拉斯，引發墨西哥國內極大憤慨。墨西哥方面表示，厄瓜多爾政府違反國際法、侵犯墨西哥主權，隨即宣布與厄瓜多爾斷交。



厄方的行為也引發了拉美多國的廣泛批評。古巴、玻利維亞、洪都拉斯等國領導人紛紛表示，這一行動“不可接受”“無法忍受”。委內瑞拉總統更將厄方行動稱為“法西斯行為”。此外，尼加拉瓜也因這一事件與厄瓜多爾斷交，玻利維亞則召回了駐厄大使。這使墨厄兩國爭端升級為區域風波。



本次風波，是拉美區域政治生態問題的顯露。



兩國斷交是區域左右力量鬥爭激化的結果。近年來，拉美一些國家的治理面臨嚴峻挑戰，有更多位於政治光譜兩極的力量登台執政，左右翼政治力量鬥爭手段逐步升級，政治人物遭遇參政受限、身陷囹圄或流亡海外的情況比比皆是。今年以來，巴拿馬、委內瑞拉都出現了候選人被法院禁止參選的情況；巴西現任總統盧拉在右翼執政期間曾短暫入獄，而如今阿根廷的左翼前總統克里斯蒂娜已被判監禁正處於上訴階段，另一位前總統阿爾韋托•費爾南德斯也在今年被指控涉嫌腐敗。



這次藏身墨西哥大使館的豪爾赫•格拉斯來自厄瓜多爾左翼政治力量，是前任總統科雷亞（如今流亡比利時）的親密政治盟友，科雷亞去年也曾計劃讓格拉斯角逐大選。厄瓜多爾現任總統諾沃亞則來自中右翼陣營，與格拉斯和科雷亞在政治上對立。今年1月，厄瓜多爾剛剛發生了毒梟越獄引發的暴動，諾沃亞總統對此立場極為強硬，並將“對犯罪、腐敗毫不容忍”的態度作為自己的政治標簽。此時，墨西哥接納格拉斯、墨西哥總統點評厄瓜多爾大選，刺激了厄現政府最敏感的神經，讓諾沃亞政府作出了過激的選擇。

