“去核”的AUKUS將對亞太構成更大威脅

這是2023年11月7日在美國舊金山拍攝的亞太經合組織會議場地外的宣傳海報。（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／英國《金融時報》日前報導稱，美國、英國和澳大利亞三國防長宣布，將啟動關於AUKUS納入新成員的磋商，日本是美國重點爭取的對象。此前4月3日，美國駐日本大使伊曼紐爾就曾在《華爾街日報》刊文，迫不及待地宣布日本“即將成為第二支柱首名新成員”。上述消息意味著，AUKUS，這個以“幫助澳大利亞獲得核潛艇技術”為名成立的美英澳三國聯盟，正悄然向著“亞太版北約”蛻變，對地區的和平穩定構成更大威脅。



2021年成立時，AUKUS的初衷衹有一個，即現在所謂的“第一支柱”：美英兩國幫助澳大利亞打造核潛艇艦隊。但兩年多來，這一設想始終裹足不前。一方面，澳大利亞同美英開展核潛艇合作，必定涉及核技術的共享和轉讓，衝擊國際核不擴散體系，因而引發了國際社會的普遍質疑和反對。另一方面，美國製造軍艦的產能嚴重不足，工期一再延後。去年10月，“裡科弗號”核潛艇才正式交付美國海軍，比原定計劃推遲了8個月。還有消息稱，美國在通過AUKUS協議時曾加入一項條款，即轉讓合作不能影響美海軍自身能力建設。自身產能不足還要堅持“本國優先”，再加上外交上的巨大阻力，讓美國“在2030年前，向澳大利亞出售5艘弗吉尼亞級核潛艇”的承諾變得遙不可及。



因此，近來關於AUKUS的合作討論已逐漸轉向了“第二支柱”，即共享和發展先進能力技術。為此，AUKUS組建了水下能力（載人潛艇除外）、量子技術、人工智能、先進網絡、高超音速與反高超音速能力、電子戰、創新能力、信息共享等8個工作小組。這樣一來，AUKUS原本的涉核色彩得以淡化，合作的內涵還極大擴展。此前持觀望甚至反對態度的日本、新西蘭等國紛紛表達合作興趣。



然而，表面“轉向”的AUKUS並未發生本質變化。戰略上，正如英國《金融時報》所說，其仍是“針對中國的安全聯盟”；內容上，聯盟成員共享和發展的先進能力技術不僅涉及水下能力、量子技術、人工智能等軍民兩用技術，更聚焦高超音速與反高超音速能力、電子戰、信息共享等先進的作戰和情報能力提升與合作。



毫不客氣地說，無論聚焦哪個“支柱”，AUKUS都改變不了其准軍事聯盟的本性。美方拉攏英澳兩國初步搭起AUKUS的框架，很可能從一開始就不是為了造幾艘核潛艇——先用澳方利益關切為由頭，攢局拉人，試探國際社會口風，再以“先進技術合作”降低調門，吸引更多合作夥伴。AUKUS“去核”的過程，正是美國戰略圖窮匕見的過程。從“印太經濟框架”到AUKUS，美國正企圖完成從經貿、供應鏈，到人工智能、信息和軍事技術對中國的所謂“去風險化”。

