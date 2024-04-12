韓國執政黨選舉慘敗　尹政府“跛腳”

（來源：新華社） 中評社北京4月12日電／據新華社報導，韓國第22屆國會議員選舉結果11日揭曉，在全部300個席位中，執政黨國民力量黨及其衛星政黨拿下108個席位，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨共贏得175個席位。



韓國輿論普遍用“慘敗”一詞來形容國民力量黨在本次選舉中的成績。選舉結果揭曉後，韓國國務總理韓德洙向總統尹錫悅口頭提出辭職，總統秘書室室長、政策室室長等總統幕僚也表明辭職意向。另外，國民力量黨領導人韓東勛也因所在黨慘敗引咎辭職。



韓國輿論和分析人士認為，選舉結果反映多數民眾對尹錫悅政府和執政黨的不滿和憤怒，也意味著尹政府陷入“跛腳”局面，韓國國會“朝小野大”格局將繼續下去，未來韓國政局可能迎來更複雜的爭鬥。



“審判尹錫悅政權”



早在選舉投票前，共同民主黨就提出“審判尹錫悅政權”的口號；執政黨則以“審判”陷入司法風波的共同民主黨黨首李在明作為反擊。



韓聯社分析說，朝野兩大政黨互相拋出“審判論”，不僅讓各自支持者團結一致，還提升了無黨派選民對選舉的關注度，最終本次選舉的投票率達到67%，創造了自1992年第14屆國會選舉以來的最高值。選舉結果表明，“審判尹錫悅政權論”獲得更多支持。



據韓國媒體報導，李在明11日感謝選民支持時說：“這不是（共同）民主黨的勝利，而是國民的偉大勝利。”他還呼籲當選國會議員繼續“以謙虛姿態傾聽國民心聲”。



韓國國會議員選舉每四年舉行一次。本屆選舉產生的300個議席包括254席選區議席和46席比例代表議席。每名選民同時投兩票，一票投給所在選區候選人，一票投給支持的政黨。全國254個選區按簡單多數制各產生一名議員，其餘46個比例代表議席採用“准聯動制”決定。

