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俄宣布一奧地利外交人員為“不受歡迎的人”
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2024-04-12 12:55:12
中評社北京4月12日電／據新華社報導，俄羅斯外交部11日在其官方網站發布消息說，俄方宣布一名奧地利駐俄大使館外交人員為“不受歡迎的人”。
俄外交部表示，奧方無故將兩名俄駐奧外交人員列為“不受歡迎的人”。奧方這一不友好的舉動進一步惡化了因奧方原因陷入危機的俄奧關係，並嚴重損害奧地利自我定位為中立國和國際外交平台的威信。
作為回應，俄外交部宣布一名奧地利駐俄大使館外交人員為“不受歡迎的人”，要求其在4月18日前離開俄羅斯領土，並強調俄方的回應措施“不僅限於此”。
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