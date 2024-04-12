陳建仁畢業前巡禮視察新竹建設　致謝老戰友

陳建仁到新竹縣視察高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月12日電（記者 盧誠輝）將在520卸任的“行政院長”陳建仁今日到新竹視察，罕見地脫稿演說感謝過去的老戰友，和他一起從2003年一起打仗到現在，他今天特別來謝謝大家，他也感謝民進黨“立院”黨團總召柯建銘多年來幫忙爭取預算，還脫口說出“有你真好”。



陳建仁今日上午到新竹縣視察高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程，包括中國國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市長高虹安、民進黨“立委”柯建銘等人都陪同出席。



陳建仁表示，他今天到新竹來覺得有點像在開新竹科學園區的同學會，當時楊文科從竹科要到中科的時候，他剛好擔任“國科會主委”，現任“國科會主委”吳政忠當時是副主委，而當時所有的預算能順利通過，都是靠柯建銘幫忙，當時他卸任“國科會主委”時，竹科的產值才近新台幣2兆元，但現在竹科產值已超過4兆元。



陳建仁強調，新竹科學園區一直是台灣經濟推動的引擎和心臟，帶動台灣的經濟發展也非常地可觀，更重要的是因為台積電讓全世界都看到台灣科技產業的韌性，他特別感謝“內政部”和國土署的幫忙，在他“行政院長”任內這兩個單位都被他操得很兇，但因為他520即將卸任，算是畢業前來謝謝大家，並致上最高的敬意和謝意。陳建仁也特別感謝柯建銘指出，兩人是老夥伴，從2003年開始一起打仗到現在，他相信有柯建銘在台灣的建設就沒有問題，最後還脫口說出“有你真好”。

