盧秀燕批蔡政府社宅徵地　富人搶劫窮人

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月12日電（記者 方敬為）台“內政部”去年底公布社會住宅政策，要求各縣市政府區段徵收、市地重劃等開發案，須保留3%至5%土地，以專案方式賣給官方興建社宅。

國民黨台中市長盧秀燕今天對此在議會答詢批評，此舉罔顧地方發展，應以身作則利用官方土地興建社宅，不要只出一張嘴，“富人搶劫窮人”。



國民黨台中市議員黃佳恬12日在議會針對“台中市廣建社會住宅”專案報告提出質詢表示，官方公布社宅政策，要求地方重劃區土地要保留一定比例，讓售給“中央”興建社宅，但地方財政困難，許多建設經費都要自己負擔，民進黨政府竟還要求開發土地的3%到5%，留給官方優先選擇使用，合理嗎？問盧秀燕對相關措施的態度。



盧秀燕答詢表示，以台中市來說，光是台糖一家公營事業就有1700公頃的土地，這還不算其他公營事業的土地，官方才是土地大戶，擁有的土地是各縣市政府的好幾百倍，地方財政窮才不得已必須出售土地、挹注財政，她認為，官方要推社宅應該用自己的土地，而不是要求地方政府讓售市有地，不要富人搶劫窮人！



盧秀燕批，官方的社宅政策只出一張嘴，捨不得釋出土地，又來凍結地方的土地，政府包山包海資源這麼多，一點都不捨得拿出來，台中市政府已非常配合社宅推動，達標率高，並且超額興建，在六都名列前茅，已非常有誠意，反而官方在台中市達成率遠遠落後，應好好實施社宅政策，撥出前瞻預算來蓋，或釋出土地，由地方政府執行，而非要求地方讓售土地。