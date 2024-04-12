歐洲央行釋放降息信號

中評社北京4月12日電／歐洲中央銀行11日召開貨幣政策會議，決定繼續維持三大關鍵利率不變，同時發出放鬆貨幣政策的信號。分析人士指出，歐洲央行很可能先於美聯儲在6月降息，但預計未來歐元區利率下調空間有限。



新華社報導，歐洲央行當天發佈公告說，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率將分別維持在4.50%、4.75%和4.00%不變。這是歐洲央行自去年10月以來連續第五次維持利率不變。



公告說，歐洲央行不會承諾其利率走向，將繼續基於數據並通過逐次貨幣政策會議確定利率水平。“若通脹動態、前景以及貨幣政策傳導強度等因素增強了實現中期通脹目標的信心，則適宜降低當前利率水平。”



專家普遍認為，上述表態暗示歐洲央行可能在定於6月舉行的下次貨幣政策會議上宣佈降息。德國商業銀行首席經濟學家約爾格·克雷默表示，歐洲央行出人意料地強化了降息信號，除非出現重大變化，否則歐洲央行將於6月下調利率。



不過，由於通脹隱憂仍存，分析人士認為歐元區降息空間有限。歐洲央行指出，服務業通脹率仍高達4.0%，這是物價壓力較大的一個跡象。歐洲央行行長拉加德也表示，能源價格衝擊具有“重大影響”。歐洲央行正密切關注近期油價上漲等情況發展。



荷蘭國際集團宏觀研究部負責人卡斯滕·布熱斯基說，這是歐洲央行近期首次在官方公告中提及放鬆貨幣政策，為6月降息打開了大門。但美國通脹水平再次上漲，表明通脹抬頭的風險依然存在。考慮到近期國際油價飆升等因素，歐洲央行降息空間有限。



一些專家還擔心，如果先於美聯儲降息，歐洲央行將面臨歐元貶值帶來的通脹壓力，因為歐元貶值可能推高歐洲進口商品特別是能源的價格。



歐元區通脹率近期已接近2%的目標。3月歐元區通脹率為2.4%，剔除能源、食品和煙酒價格的核心通脹率降至2.9%。



歐洲央行預計，今年歐元區通脹率將在當前水平附近波動，到2025年中期有望降至2%。