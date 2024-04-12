新竹生醫園區大樓啟用　陳建仁剪綵

陳建仁12日上午到新竹生醫園區出席第三生技大樓啟用典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月12日電（記者 盧誠輝）即將在520卸任的“行政院長”陳建仁今日到新竹連跑2個行程，在視察新竹高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程時，脫稿演說感謝老戰友。後來到新竹生醫園區剪綵時，再次提及自己在520後即將卸任回到“中研院”繼續做研究，現場離情依依，台下來賓數度鼓掌打斷陳建仁的談話，氣氛有些感傷。



陳建仁今日上午到新竹生醫園區出席第三生技大樓啟用典禮，包括中國國民黨新竹縣長楊文科、民進黨“立委”柯建銘、“國科會主委”吳政忠等人都到場出席。



陳建仁致詞時除了數度讚美新竹生醫園區出席第三生技大樓蓋得美輪美奐之外，還提到他未來如果有機會能進到這裡來工作，一定會覺得非常賞心悅目，因為比起他在“中研院”的環境要來好得多。但他在520卸任之後就要回到“中研院”繼續做研究。台下來賓聽到陳建仁再次提到自己即將卸任，響起熱烈掌聲，現場離情依依，氣氛顯得有些感傷。



有趣的是，剪綵時站在陳建仁身旁的楊文科，因剪刀不夠銳利，在大家都剪完綵後，楊文科還剪不斷綵帶。陳建仁見狀馬上把自己的剪刀跟楊文科交換，才化解了尷尬氣氛。



陳建仁表示，生醫產業是政府推動“六大核心戰略產業”及“5＋2 產業創新計劃”的政策重點，近年更因AI人工智慧技術的發展，在精準醫療、智慧醫療、再生醫療與數位健康科技等領域都有很大的突破與進展。現在生醫園區能蓬勃發展，他要感謝園區廠商與“國科會”多年來持續的努力。生醫的本質是人文關懷，在生醫帶來經濟發展的同時，也要對人類發展做出貢獻，政府會始終做產業的靠山。



吳政忠指出，“國科會”所屬三大科學園區是台灣生技廊道十分重要的一環，新竹生醫園區更是生醫產業發展專區，區內有育成中心、台大醫院新竹生醫分院，結合產、學、研、醫能量形成一個完整的產業聚落，也是許多廠商選擇到此設廠的原因。生醫產業是“國家”核心戰略產業，“國科會”協同相關部會戮力推動精準健康產業政策，布局以AI或數據驅動的服務產品與晶片跨域應用，為台灣生醫產業未來開展新的道路，打造更健康、更幸福、更溫暖的“國民”健康福祉。



新竹生醫園區表示，該園區以“新藥研發”及“高階醫療器材”產業為主軸，是台灣生醫研發成果商品化與臨床試驗的重鎮，因園區內第一及第二棟生技大樓均已滿租，產業亟需發展空間。“國科會”竹科管理局自2021年1月起興建第三生技大樓，為地下3層、地上11層鋼骨構造，啟用後可提供100坪、200坪、300坪不同坪數大小共50個單元的廠房出租。目前廠商反應熱絡，廠房申租率已達95%以上，以新藥委託開發製造及細胞醫療業者為主，包括台灣生物醫藥製造（TBMC）、尚寧生技、台寶生醫、建誼生技、貝爾克斯生技等公司都將進駐，可滿足未來再生醫療、精準健康產業的研發需求。