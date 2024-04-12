富權：“國安”團隊有“獨派”也有“交流派”

中評社香港4月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：“國安”團隊既有“獨派”也有“兩岸交流派”。以下為文章內容。



賴清德將於今日上午舉行記者會，公佈第二波“內閣”成員名單。除了此前盛傳的將會由顧立雄接任“國防部長”（顧立雄現任的“國安會”秘書長將由現任“外交部長”的吳釗燮回任，但該職位不屬“內閣”，而是直屬“總統”）等之外，有新的名單披露，將會由現任“總統府秘書長”的林佳龍接任“外交部長”，現任海基會副董事長兼秘書長的邱垂正接任陸委會主委，現任台北地檢署檢察長的鄭銘謙接任“法務部長”，現任中山大學校長的鄭英耀接任“教育部長”，現任信賴台灣之友會秘書長的陳金德接任“公共工程委員會”主委，曾任成功大學校長的蘇慧貞接任“國科會”主委等。



在上述人員中，林佳龍、顧立雄、邱垂正和“國安局長”蔡明彥，屬於亦即是羅森伯格“緊盯著”的必須“維持現狀”的“國安”團隊。以上人員，除蔡明彥是當年國民黨執政時期的“外交”官員出身者外，其餘均為民進黨員。



應當說，除了林佳龍因為是從“總統府”轉入之外，其餘人員都是在“國安”團隊內“執位”（海基會由陸委會節制，因而也可說是廣義的“國安”團隊）。接任“國防部長”的顧立雄，雖然是外省人的後代，但卻“背叛”了其祖輩，相反在出任“黨產會”主委時，主持“沒收”國民黨的黨產，搞到原先財政充裕的國民黨“雞毛鴨血”，要靠借貸來支付黨工的薪水，而且其言論也“偏獨”，因而被國民黨人視為“獨派”。



林佳龍的政治主張更是“傾獨”，不但是發表了許多“台獨”言論，而且還擔任了政治主張比“台獨黨綱”更“獨”的“正常國家促進會”的會長。他在擔任“外交部長”後，將難免會把《正常國家決議文》的一套理論，尤其是其中的“應以『台灣』的名義申請加入聯合國、世界衛生組織等國際組織，且早日完成台灣正名，制定『新憲法』，在適當時機舉行公民投票，以彰顯台灣為『主權獨立的國家』”的精神，運用於特區地區的對外事務上。說不准，在搞了一鋪“傑嘢”後，北京國台辦又像應對其前任吳釗燮那樣，“點名”他為“頑固台獨分子”。這就要看，賴清德為了兌現對羅森伯格“維持現狀”的承諾，能否“鎮得住”。



但從“台獨金孫”賴清德“三顧林廬”後，林佳龍才答允接任“外交部長”的情況看，其實賴清德找林佳龍接任“外交部長”，就潛藏了未來推翻“維持現狀”承諾的伏筆。因為倘若今年十一月的美國總統，再次發生“政黨輪替”，羅森伯格就必然要“執包袱”走人，也就顧不了監督賴清德遵守諾言了。再加上“行政院”副院長鄭麗文、“國防部長”顧立雄，都是“獨派”，“國安團隊”就是“台獨團隊”。



不過，也有例外，就是盛傳將要接任陸委會主委的邱垂正，雖然是民進黨員，也雖然更是“新潮流系”成員，但卻並非是“獨派”，反而因為在大學任教期間，經常往返大陸交流訪問，形象溫和，不卑不亢，保留與對岸對話的空間，並建立若干人脈，被稱為民進黨中的“知中派”；而在出任陸委會副主委兼發言人時，處理兩岸事務以“熟稔、專業”著稱，關鍵時刻發言的拿捏，頗受記者稱許。即便二零二三年二月轉任海基會秘書長，仍舊在推動台商、陸配交流上不遺餘力。為人隨和的邱垂正，是綠營為數不多的中壯世代又資歷豐富的兩岸事務官員。知情者指出，他的中選，象徵“新政府”採取和平務實路線的極大可能性。

