“監院”調查無人機陸製爭議　促檢討管理盲點

台“監察院”。（中評社 資料照) 中評社台北4月12日電／2022年雙十焰火無人機展演遭質疑使用大陸製無人機，引發爭議。“監察委員”張菊芳、賴鼎銘、王麗珍立案調查，“監察院”交通及採購委員會審議通過調查報告，指出無人機於資通安全管理等方面，確有管理盲點及權責不清，“行政院”允應督同相關部會檢討改進。



根據“監察院”新聞稿，張菊芳、賴鼎銘、王麗珍指出，2022年“國慶”活動傳出展演用無人機內含大陸廠牌通訊晶片之爭議，經歸納相關證據顯示案內實際執飛之無人機關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片尚無使用大陸廠牌通訊模組之明確證據；惟數位部等機關透過行政訪查，卻發現其他型號無人機有使用大陸廠牌通訊模組。



三位“監委”表示，根據本院諮詢專家學者意見，大陸廠牌通訊晶片確實可能潛藏資安風險，然而資安風險不分國籍，故亟待建立並發布通用之資安驗證或規管措施等語，本案凸顯無人機蓬勃發展，並已陸續成為政府重大活動標案之標的，但資通安全方面之法遵，驗證及輔導機制闕如，政府採購規定未臻嚴謹完整，商品檢驗未納2公斤以下無人機、群飛活動場域管理鬆散、進口管理欠缺專屬貨品分類號列等問題，凸顯其管理盲點。



三位“監委”提及，2022年11月起“行政院”密集召集會議因應時，相關機關始就法規授權、投標須知範本所列主管機關、檢測標準發布機關等議題進行釐清，並初步建置資安檢測機制及其他配套。此外，“交通部”及數位部針對法規授權、投標須知範本所列主管機關、檢測標準發布機關方式之立場及見解不一，當時尚待“行政院”介入協調，顯有權責不清問題，“行政院”允應督同相關部會持續檢討改進。



此外，“監委”表示，當時工程會所公告之採購招標規定已可規範至零組件層級，本案採購機關故宮若採前揭較嚴謹之採購條款，或可降低案內無人機使用大陸製通訊模組之風險，然該院未能採取該招標規定，亦應檢討改進。本案亦凸顯產業面之供應鏈安全問題，自資通安全管理法2019年施行以來，政府機關對於“危害國家資通安全產品”長期欠缺合理可行之認定機制，容易導致機關誤觸，應檢討改進，有賴“行政院”資通安全會報研謀合理可行之管理方式。



“監委”另指出，資安院2022年第2季“資通安全技術報告”已指出無人載具全生命週期資通安全管理之重要性，“行政院”也曾指示“無人機產品登錄後，也要落實後市場的查驗”，可明全生命週期管理不容忽視，從系統的規劃、設計、實施到維護，每一個階段都需要嚴謹的安全控制，以確保系統的完整性、可用性和機密性，亦可防止資料洩露、篡改和破壞；然而調查發現，目前尚無具體之漏洞通報及後續更新或召回機制，包括機關分工模式亦未臻明朗，將使相關風險持續處於未受控管之狀態，應檢討改進，而民航局雖已承諾與數位部合作進行，後續仍待持續追蹤。



另外在射頻識別部分，由於射頻識別相當於無人機的身分證而可加以識別，對於飛航安全管理相當重要；“行政院”也曾請民航局研議要求無人機註冊登錄項目包含射頻識別，然而“國內”技術及政策均未臻成熟，“行政院”允應督同“交通部”民用航空局及“數位發展部”確實檢討改進。