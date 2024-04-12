綠委不滿黃子佼緩起訴 要“法務部”重新檢視

藝人黃子佼緩起訴書部分內容。（照：邱志偉辦公室提供） 中評社台北4月12日電／知名藝人黃子佼持有7部兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發社會譁然。民進黨“立委”邱志偉表示，呼籲“法務部”應重新檢視黃子佼的犯罪事實，另外也將提出修法，增加兒少性剝削的量刑程度，來嚇阻類似事件再發生。



民進黨藉“立委”邱志偉、張雅琳、陳素月、吳億沛、鍾佳濱等人，12日上午在“立法院”召開記者會，表達對黃子佼持有兒少性影像獲緩起訴處份的不滿，邱志偉會中也提出包括“嚴懲兒少性影像犯罪者”、“加重刑罰嚇阻犯罪”及“觸犯兒少性剝削條例者應強制治療”等的三大訴求，並呼籲“法務部”應該重新檢視黃子佼的犯罪事實，給予重懲以杜絕類似事件。



張雅琳提到，本案檢察官為緩起訴的理由根本禁不起檢驗，她將提出修法，方向包括加重持有和觀看兒童性剝削物品的刑罰，並公布兒童犯罪者身份，以防止類似犯罪再次發生。



鍾佳濱認為，就像動保界常喊“沒有購買、就沒有殺害”一樣，因為有人想要購買，所以才會有不肖業者去拍攝、製作兒少性影片。黃子佼的購買行為，就是一種犯罪。鍾佳濱補充，修法會將此種犯罪樣態納入組織犯罪，以及強化檢警調的科技偵查手段與虛擬資產查緝相關法規，終結科技惡狼。



陳素月表示，台灣目前兒少性剝削的罰則，相比歐美國家實在過輕。以美國為例，光是持有兒少性影像就處10年以下有期徒刑，若是12歲以下兒童甚至是20年以下有期徒刑。反觀台灣僅處一年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣三萬元以上三十萬元以下罰金。跟本不足以嚇阻犯罪。



出席的“法務部”檢察司專委紀致光表示，目前尊重台北地檢署的判斷，此案也將送“高檢署”，會參酌法定刑責與社會意見，做出適切的裁定。



“衛福部”保護司科長潘英美說明，針對持有與購買兒少性影像刑責的部份，將請“法務部”協助做通盤的檢視與評估。