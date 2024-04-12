歐盟報告稱中國市場“嚴重扭曲”　商務部回應

中評社北京4月12日電／商務部新聞發言人11日表示，中方注意到，歐盟委員會于4月10日再次發佈所謂用於貿易救濟調查的中國經濟存在“嚴重扭曲”的報告。歐委會主觀、片面、錯誤地評估中國社會主義市場經濟，為其採取歧視性的反傾銷做法製造借口，中方對此強烈反對。商務部貿易救濟局負責人已第一時間就此問題向歐方提出嚴正交涉。



商務部新聞發言人說，中國根據自身具體實際，探索建立了社會主義市場經濟體制，取得了舉世矚目的歷史性成就。中國社會主義市場經濟體制不斷完善和發展，市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，充分激發了經濟的發展活力，促進了社會生產力的發展和人民生活水平的提高。市場經濟並非衹有一種模式，而是與各國的歷史、文化、現實國情等密不可分。歐盟以單方制定的所謂“市場扭曲”標準評價中國市場經濟是嚴重錯誤的。



這位發言人表示，世貿組織規則並不存在經濟“嚴重扭曲”的概念和標準。歐盟突破世貿組織規則，借用所謂“市場扭曲”，為其繼續使用世貿組織規則所不允許的反傾銷“替代國做法”炮製借口，已嚴重侵害了世貿組織規則體系的權威性。歐盟作為重要的世貿組織成員，應尊重和維護多邊貿易體制的權威性，立即停止違背世貿組織規則的錯誤做法。中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。