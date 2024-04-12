鵲橋二號中繼星任務取得圓滿成功

中評社北京4月12日電／國家航天局12日消息，鵲橋二號中繼星已完成在軌對通測試。經評估，中繼星平台和載荷工作正常，功能和性能滿足任務要求，可為探月工程四期及後續國內外月球探測任務提供中繼通信服務，任務取得圓滿成功。



鵲橋二號中繼星自3月20日發射升空後，經過中途修正、近月制動、環月軌道機動，于4月2日按計劃進入24小時周期的環月大橢圓使命軌道。4月6日，鵲橋二號中繼星成功與正在月球背面開展探測任務的嫦娥四號完成對通測試。4月8日至9日，鵲橋二號中繼星與嫦娥六號探測器（地面狀態）開展對通測試。



此前同步搭載發射的天都一號、二號通導技術試驗星已于3月29日進入環月使命軌道，4月3日成功實施雙星分離，正在開展系列通導技術驗證。



鵲橋二號中繼星和天都試驗星採用環月大橢圓凍結軌道作為使命軌道。由於月球外形結構不規則，靠近月球飛行的航天器受到月球引力等因素作用，飛行軌道易產生偏差。環月大橢圓凍結軌道是處於穩定狀態的環月軌道，航天器在該軌道飛行，能夠使飛行軌道的偏差最小化。



專家介紹，選擇環月大橢圓凍結軌道作為鵲橋二號的使命軌道具有諸多優勢。一是提高通信速率，與鵲橋號相比，鵲橋二號的使命軌道距離月球更近，數據傳輸的通信速率將大幅提高。二是更好覆蓋月球南極通信，與圍繞地月拉格朗日L2點運行的鵲橋號相比，在環月大橢圓使命軌道的鵲橋二號對月球南極的可見性顯著提升，大幅提高對月球南極區域的通信覆蓋能力。三是節省衞星燃料，鵲橋二號可以用極少的燃料，維持在該軌道上長期駐留。



後續，鵲橋二號中繼星將按計劃為嫦娥四號和即將要發射的嫦娥六號任務提供中繼通信服務，並擇機開展相應科學探測。